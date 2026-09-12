Arsenal, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında bu akşam "Stadium of Light" sahasında oynanan karşılaşmada ev sahibi Sunderland'i 2-0 mağlup etti ve şampiyon unvanının sahibi olarak ligdeki mükemmel başlangıcını sürdürdü.

Londra ekibi adına ilk golü 58. dakikada Brezilyalı Bruno Guimaraes, ceza sahası dışından çektiği sert şutla Sunderland kalesinin sağ üst köşesine göndererek kaydetti.

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Guimaraes'in golü, Sunderland'in öne geçme fırsatını kaçırmasından yalnızca iki dakika sonra geldi. Hakem, ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verse de David Raya harika bir kurtarışla Enzo Le Fee'nin şutunu önledi, ardından top direkten döndü ve Arsenal kalesini gole kapatmayı başardı.

İlk yarı, her iki takımın da girişimlerine rağmen gollü olmayan beraberlikle sona ermişti. Teknik direktör Mikel Arteta, ikinci yarının başında Guimaraes'i oyuna sürdü ve yeni transfer kısa sürede farkı yaratarak Arsenal formasıyla ilk golünü kaydetti.

90+6. dakikada ise İngiliz milli oyuncu Bukayo Saka, Arsenal lehine bir penaltı kazandı ve golü kaydederek maçın sonucunu belirledi; kendisini düşüren Reinildo Mandava ise bu pozisyonda ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Bu galibiyetle Arsenal, 4 maçta puanını 12'ye yükseltti; geçici olarak sıralamanın zirvesine tek başına oturdu ve Premier Lig şampiyonluğunu savunma yolculuğunun başında tam not aldı. Buna karşılık Sunderland, 4 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.

Bugünkü galibiyet, Arsenal'ın Sunderland karşısındaki tarihi üstünlüğünün bir devamı niteliğinde; zira Sunderland, iki takım arasında Premier Lig'de oynanan son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

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