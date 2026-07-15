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Video: İkinci Lig'den... Alman takımı, Al-Ahli'ye dostluk maçında ağır bir yenilgi tattırdı

Al Ahli
Holstein Kiel
Premier Lig
Suudi Arabistan
Almanya

"Al-Raqi", hayranlarını beklenmedik bir sonuçla şaşırttı

Suudi Al-Ahli takımı, 2026-2027 futbol sezonuna hazırlık amacıyla Avusturya’da düzenlediği yurt dışı kampındaki ikinci hazırlık maçında ağır bir yenilgiye uğradı.

Al-Ahli, bugün Çarşamba günü Avusturya'daki kampta oynanan maçta, Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Holstein Kiel takımına 1-4 yenildi.

İlginç olan ise, skoru açanın “El-Raqi” olmasıydı; Brezilyalı forveti Ricardo Matias, maçın 21. dakikasında golü attı.

Matías, vatandaşı Matheus Gonçalves’in ceza sahası sınırından attığı güçlü bir yerden vuruşu değerlendirdi; Alman takımının kalecisi topu kurtarmaya çalışsa da, boş kale önünde top ona ulaştı ve o da topu ağlara gönderdi.

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Ancak Holstein Kiel takımı hızlı bir şekilde geri dönmeyi başardı; ilk yarı bitmeden iki gol attı ve ikinci yarıda da aynı sayıda gol kaydederek maçı 4-1 galip tamamladı.

Al Ahli'nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, maçın iki yarısı boyunca iki farklı kadroyu sahaya sürerek birçok oyuncuyu denemeye özen gösterdi.

Maçta sol bek Zakaria Hawsawi ilk yarının 15. dakikasında sakatlandı; yeni Gambiyalı stoper Abubakar Sidi Kinteh ise üst üste ikinci maçta kadroda yer almadı.

Hatırlanacağı üzere, Holstein Kiel maçı, Al-Ahli’nin Avusturya’daki yurt dışı kampında oynadığı ikinci hazırlık maçıydı; takım, ilk maçta Avusturyalı Salfelden’i 8-0 mağlup etmişti.

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