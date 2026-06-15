Video: İkinci kez... Mısır, Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol yedi

Mısır taraftarlarının Belçika karşısında tarihi bir golle yaşadıkları sevinç, ikinci yarıda şoka dönüştü. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda iki takımın karşılaştığı maçta, Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı gol, Kırmızı Şeytanlar'a 1-1'lik beraberliği getirdi.

66. dakikada Belçika'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, Muhammed Hani topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak top yanlışlıkla Mısır kalesine girerek, İmam Ashour'un golüyle öne geçen Firavunlar'ı başlangıç noktasına geri döndürdü.

Mohamed Hani'nin golü, 2018 Dünya Kupası'nda Rusya karşısında Ahmed Fathy'nin ünlü golünden sonra, Firavunlar'ın Dünya Kupası tarihindeki ikinci kendi kalesine atılan gol oldu.

Mısır milli takımı, 2018 Dünya Kupası grup aşamasında Rusya'ya 3-1 yenilmişti. Ev sahibi takım, 47. dakikada Ahmed Fathi'nin kendi kalesine attığı kendi golüyle skoru açmış, ardından Ruslar arka arkaya goller bulmuştu.

Mohamed Hani'nin golü, Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk kendi kalesine attığı gol olan Fathi'nin golünden sekiz yıl sonra, bu acı anıyı yeniden akıllara getirdi.

İmam Aşur, 19. dakikada ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla Mısır milli takımını öne geçirdi ve Firavunlar formasıyla ilk uluslararası golünü kaydetti. Ayrıca, Abdurrahman Fawzi, Magdi Abdel Ghani ve Muhammed Salah'ın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan dördüncü Mısırlı oyuncu oldu.

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini arıyor.