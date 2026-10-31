Hilal, Suudi Arabistan Roshn Pro Ligi'ndeki güçlü performanslarını sürdürdü. Cumartesi akşamı Kingdom Arena'da on ikinci haftada oynanan maçta Fettah engelini iki golle geçen takım, yerel arenadaki yoluna yeni bir galibiyet ekledi ve Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar'ın Şimal takımı karşısında aldığı son kıtasal yenilgiye rağmen zirve yarışındaki konumunu güçlendirdi.

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Lider, Asya'daki 3-1'lik yenilginin ardından taraftarlarıyla barışma hedefiyle çıktığı mücadeleye, aynı zamanda ligdeki galibiyet serisini korumaya ve zirvedeki rakipleri üzerindeki baskıyı sürdürmeye özen gösterdi. Bu da İngiliz Ollie Watkins ile Portekizli Ruben Neves'in golleri sayesinde gerçekleşti.

Watkins Hilal'i öne geçirdi, Bono lideri kurtardı

Hilal üstünlüğünü ortaya koymak için uzun süre beklemedi. Ollie Watkins 12. dakikada direkten dönen topu takip ederek ağlara gönderdi ve takımını erken öne geçirdi. Bu sezon Roshn Ligi'ndeki gol sayısını beşe çıkaran Watkins, golcü kimliğini sürdürmüş oldu.

Fettah maça hızlı bir şekilde geri dönmeye çalıştı ve Wilfried Kanga 17. dakikada bir ortayı kafayla alt köşeye yönlendirerek beraberliği yakalamanın eşiğine geldi; ancak Faslı kaleci Yassine Bono topu çıkararak parladı, Hilal'in üstünlüğünü korudu ve ev sahibi takımın avantajını kaybetmesini engelledi.

Hilal ilk yarı boyunca topa yüzde 70 oranında sahip olarak hücum baskısını sürdürdü. Watkins 37. dakikada savunmanın arkasına atılan bir pası değerlendirip sert bir şut çekerek ikinci golü eklemeye yaklaştı, ancak girişim korner atışına dönüştü. Son dakikalar ise büyük bir hakem tartışmasına sahne oldu.

VAR teknolojisi iki penaltıyı iptal etti ve mücadeleyi alevlendirdi

İlk yarının sonu tartışmalı iki pozisyona sahne oldu. Hakem 44. dakikada Fettah lehine penaltı verdi, ancak video yardımcı hakem teknolojisi VAR ekranına döndükten sonra kararından vazgeçti. Hakem analisti Muhammed Kemal Rişe'nin açıklamasına göre topun Hilal savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin eline değil, Murad Batna'nın koluna çarptığı ortaya çıktı.

Heyecan bu pozisyonla da sınırlı kalmadı; hakem uzatma dakikalarında Hilal lehine olan başka bir pozisyonu daha incelemek için geri döndü ve o penaltı kararını da iptal etti. Böylece ilk yarı, hakem kararlarına eşlik eden itirazlar arasında liderin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Hilal üstünlüğünü korumaya çalışırken bir yandan da sonucu garantileyecek golü aradı. Fettah ise hücum baskısını artırıp maça dönmeye çalıştı, ancak liderin savunma organizasyonu ve Bono'nun parlak performansı, konukların sonucu değiştirme çabalarına rağmen kalesini gole kapatmasına katkı sağladı.

Neves galibiyeti son dakikada belirledi

Son dakikalarda teknik direktörlerden teknik müdahaleler geldi. Jamal Sellami, Fettah'ın hücumunu canlandırmak için birkaç değişiklik yaparken, Simone Inzaghi orta sahadaki hakimiyeti güçlendirmek ve üstünlüğü korumak amacıyla 79. dakikada Nasser Al-Dawsari yerine Mohammed Kanno'yu oyuna aldı.

91. dakikada Ruben Neves penaltıdan Hilal'in ikinci golünü ekleyerek Fettah'ın geri dönüş umutlarını bitirdi ve liderin üç puanı almasını kesinleştirdi. Lider, galibiyetini 2-0'lık skorla güvenceye almak için uzatma dakikalarına kadar beklemiş oldu.

Bu galibiyetle Hilal puanını 30'a yükseltti ve her biri 28 puana sahip Kadisiye ile Nasr'ı geride bırakarak Roshn Ligi puan durumunda tek başına liderliğe oturdu. Fettah'ın puanı ise altıda kaldı ve takım on altıncı sırada yer aldı.

Böylece Hilal yerel galibiyetlerini sürdürdü ve Roshn Ligi'ndeki olumlu gidişatını korudu. Lider, Asya'daki aksaklığı ile ligdeki hedeflerini birbirinden ayırabilme becerisini ortaya koydu ve kendisini müsabakanın zirvesine geri taşıyan yeni bir galibiyeti taraftarlarıyla kutlama fırsatı verdi.