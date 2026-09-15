Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bu akşam Kingdom Arena'da oynanan ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bir araya geldikleri karşılaşmada, konuğu Katar ekibi Al Gharafa'yı 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Al Hilal, 45+3. dakikada Ruben Neves'in kullandığı penaltı golüyle öne geçti.









Al Gharafa ikinci yarıda beraberliği yakalamaya çalıştı, ancak daha tehlikeli olan taraf Al Hilal'di ve birkaç net fırsatı harcadı.

73. dakikada Sergej Milinkovic-Savic, Neves'in ortasını değerlendirdiği harika bir kafa vuruşuyla Al Hilal'in ikinci golünü kaydetti.









Uzatmaların ikinci dakikasında ise Alaeddin Hasan, ceza sahası dışından yaptığı ve Yassine Bounou'nun engelleyemediği muhteşem bir şutla Al Gharafa'nın tek golünü kaydetti.









Al Hilal ilk 3 puanını toplayarak AFC Elit Şampiyonlar Ligi sıralamasında üçüncü sıraya yerleşirken, Al Gharafa puansız bir şekilde 14. sırada kaldı.

Karşılaşmada 23. dakikada üzücü olaylar yaşandı; Al Hilal oyuncusu Crysencio Summerville ile Al Gharafa formasıyla ilk maçına çıkan Ismael Bennacer arasında bir arbede meydana geldi.

Kriz, Summerville'in Al Gharafa oyuncusu Abdurrahman el-Reşidi'yi formasından tutup sert bir şekilde iterek saha dışına düşürmesiyle başladı.

Bazı oyuncuların araya girmesiyle birlikte Bennacer, Al Hilal oyuncusunu sert bir şekilde saçından çekti ve oyuncular arasında şiddetli arbedeler patlak verdi.

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Hakem, Summerville'e doğrudan kırmızı kart gösterdi; ardından ortalık yatıştıktan sonra Bennacer'e de benzer bir kart çıkardı.







