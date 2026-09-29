Umman Milli Takımı'nın oyuncuları, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında yarı finale kura yoluyla, Irak'ın önüne geçerek yükselmelerinin ardından çılgın anlar yaşadı.

Körfez Futbol Federasyonu, Cidde şehrindeki bir otelde, her açıdan eşit duruma gelen Irak ve Umman milli takımları arasından Körfez turnuvasının yarı finaline Suudi Arabistan'la birlikte katılacak birinci gruptan ikinci takımı belirlemek için kura çekti.

Kura, Umman Milli Takımı'nın yarı finale yükselmesiyle sonuçlandı ve böylece Umman, grubu tam puanla (9 puan) lider tamamlayan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu.

"Abu Dabi Riyadiye" kanalları, Umman Milli Takımı'nın Irak'ın önüne kura yoluyla geçerek yarı finale yükseldiğinin açıklanmasının ardından, takımın Cidde şehrindeki konaklama yerinden bir video paylaştı.

İlginç olan, bunun Umman Milli Takımı'nın yükselmesini kutladığı ikinci defa olmasıydı; zira oyuncular daha önce de grup aşamasının üçüncü haftasında Kuveyt'i 3-1 yendikten sonra Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda aynı şeyi yapmıştı.

Umman Milli Takımı'nın oyuncuları, fair play kurallarına göre Irak'ın önünde yer aldıkları gerekçesiyle yarı finale çoktan yükseldiklerini sanmıştı; ancak her açıdan eşit oldukları ortaya çıkınca yükseldiklerini teyit eden kuraya başvuruldu.

İki milli takım da 4 puan aldı, ilk maçta 1-1 berabere kaldı, ikisi de 4 gol attı ve 5 gol yedi, ayrıca ikisi de hiç kırmızı kart görmeden 8'er sarı kart aldı; ardından Umman Milli Takımı kurayla galip geldi.



