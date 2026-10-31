Tottenham Hotspur, konuğu Crystal Palace'ın sayısal eksikliğinden yararlanarak bugün Cumartesi günü Premier Lig karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup etti ve üst üste üçüncü galibiyetini alarak 12 puanla sekizinci sıraya yükseldi.

Bu sonuç, Manchester United'ın yüzünü kurtardı ve onu küme düşme hattının bir basamak üzerinde tuttu; zira United, aynı haftada bugün Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 yenilerek Crystal Palace ile aynı puana geldi.

Karşılaşmaya temkinli başlayan Crystal Palace savunma ağırlıklı bir blok oluştururken, Tottenham erkenden kendi temposunu dayatmaya çalıştı.

Konuk ekip 10. dakikada ev sahibini şaşırtmaya çok yaklaştı ancak kaleci Antonin Kinsky, Daichi Kamada'nın şutunu kurtardı.

12. dakikada VAR, Jean-Philippe Mateta'nın Micky van de Ven'e yaptığı sert müdahaleyi incelemek için devreye girdi; hakem başta sarı kart göstermişti ancak kararını kırmızı karta çevirdi ve Palace, 13. dakikadan itibaren maça on kişi devam etti.

Archie Gray 15. dakikada sarı kart gördü; ardından Tottenham sayısal üstünlüğünü değerlendirerek 25. dakikada skoru açtı. Gray'in kendisi uzak direkte markajsız yükseldi ve kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderdi.

Ev sahibi baskısını sürdürdü ancak Henderson, 51. dakikada Dominic Solanke'nin sert şutunu kurtardı ve 71. dakikada Robertson'ın bir başka denemesini önledi.

73. dakikada Jan-Paul van Hecke, Mathias Fernandez'in sol taraftan gönderdiği ortanın ardından kafa vuruşuyla Spurs adına skoru ikiye çıkardı.

77. dakikada, bugün pek fazla katkı sunamayan Mısırlı Omar Marmoush'un yerine Kulusevski oyuna girdi.

81. dakikada Henderson yeniden parladı ve Sandro Tonali'nin sert şutunu kurtardı; ardından Kudus 90. dakikada net bir fırsatı harcayarak Luca Williams-Barnett'in ortasını kaleye yakın mesafeden üst direğin üzerinden aşırttı.

Son dakikalar, 88. dakikada Mathys Tel'in yerine oyuna giren Williams-Barnett'in Premier Lig'deki ilk çıkışına sahne oldu.

Tottenham üstünlüğünü sonuna kadar koruyarak üç yeni puan topladı; Crystal Palace ise yedi puanda kalarak 18. sırada (sondan üçüncü) yer aldı.

Ayrıca oku: United küme düşme hattına yaklaşıyor, Carrick Roma maçına kadar dayanabilecek mi?