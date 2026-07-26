Brezilyalı Neymar da Silva, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç karşısında elenmesinin ardından birkaç gün sonra Santos ile sahaya döndü, ancak takımını galibiyete taşımayı başaramadı ve Brezilya Ligi'nin son sırasındaki Chapecoense ile 2-2 berabere kaldı.

Yaklaşık 20 gündür ilk maçına çıkan Neymar, Santos'un iki golünü de kaydetti, ancak takım kendi sahası "Vila Belmiro"da iki değerli puanı elinden kaçırdı. Bir önceki maçında Botafogo'ya 2-1 mağlup olduktan sonra son iki maçında yalnızca bir puan toplayarak, ligin ikinci yarısının başlangıcıyla birlikte hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına devam etti.

Neymar, teknik becerilerinin bir yönünü ortaya koyan zarif bir vuruşla 36. dakikada skoru açtı. Ardından Chapecoense, ev sahibinin sönük performansından yararlanarak skoru 2-1'e çevirdi; oysa konuk takım bu sezon deplasmandaki hiçbir maçında iki gol atmamıştı.

Maçın bitimine bir dakika kala Santos, tartışmalı bir penaltı kazandı; bazı Brezilya medya organları bu penaltıyı hatalı olarak değerlendirdi. Neymar penaltıyı gole çevirerek beraberlik golünü kaydetti ve Dünya Kupası'nda Brezilya ile Norveç karşısında aynı şekilde attığı golün ardından penaltı noktasındaki başarısını tekrarlamış oldu.

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Neymar, ilk golünü kutlarken son günlerde maruz kaldığı eleştirilere yanıt verdi. Takımı, Sudamericana Kupası'nın son 16 turuna kalma barajında Venezuelalı Universidad Central ile karşılaşırken kendisi São Paulo'da profesyonel bir poker turnuvasına katılmıştı; Santos bu karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı.

Brezilyalı yıldız, dikkat çekici bir kutlama biçimi seçti ve eleştirmenlerine açık bir mesaj vererek poker oynuyormuş gibi yaptı. Ardından ikinci yarıda Chapecoense oyuncularıyla birkaç kez tartışmaya girdi.

Neymar sonunda sarı kart gördü ve takımının puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Atlético Paranaense ile oynayacağı bir sonraki maçta resmen forma giyemeyecek.

Bu beraberlik, hâlâ küme düşme hattı yakınında mücadele eden Santos için yeni bir darbe oldu; ayrıca son sıradaki takıma değerli bir puan kazandırdı. Zira bu takımın ligde bu sezonki tek galibiyeti de yine ilk yarı karşılaşmasında Santos karşısında elde edilmişti.

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