Suudi Arabistan ekibi el-Ahli'nin eski yıldızı Hüseyin Abdulgani, salı günü Suudi Roshn Pro Lig'in altıncı haftasında Kadisiye'ye 3-2 yenilmelerinin ardından el-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'e sert eleştiriler yöneltti.

Abdulgani, MBC kanalındaki Nadina programında yaptığı açıklamalarda, el-Ahli'nin teknik direktörünün oyuncuları, özellikle yeni gelenleri yanlış konumlandırdığını, bunun da takımın sorunlarını artırdığını ve istikrar açısından takımın durumunu daha da zorlaştırdığını söyledi.

El-Ahli'nin tüm kulvarlarda şu ana kadar 8 maç oynadığını, dolayısıyla takımın işlerini, oyuncularının kapasitesini ve onları doğru şekilde nasıl konumlandıracağını yüzde 70 oranında kavramış olması gerektiğini, özellikle de el-Ahli'nin büyük isimlere sahip milli oyuncuları bünyesinde barındırdığını belirtti.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı şunları vurguladı: "Teknik direktör sorumluluklarını üstlenmeli, kendisinin bizzat getirdiği Ukraynalı oyuncu Artem Bondarenko konusunda da öyle."

Şöyle açıkladı: "Teknik direktör, Artem'i büyük karşılaşmalardan uzak tutuyor ve daha düşük öneme sahip maçlarda oynatıyor; bu, teknik direktörün zayıflığı ve korkaklığıdır."

Artem'in el-Hulud ve er-Riyad karşısında oynadığını, Hilal ve Kadisiye karşısında ise oynamadığını ve tamamen kadro dışı kaldığını dile getirdi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, taraftarlara bir provokasyondur. Oyuncuya güven vermesi gerekiyor."

Ekledi: "Herhangi bir oyuncu taraftarların saldırısına uğrayabilir çünkü onlar duygusaldır; ancak baskı, oyuncuların kalitesini ortaya çıkaran şeydir. Fakat Pusic'in Artem'e yaptığı şey, onu koruyormuş gibi görünüyor ki bu büyük bir hata."

Aynı yaklaşımın sürdürülmesine karşı uyarıda bulunarak, önümüzdeki dönemde teknik direktörün üslubunu değiştirmesini ve Kıtalar Kupası'ndaki Güney Afrika ekibi Sundowns maçından başlayarak maçlara farklı bir şekilde hazırlanmasını talep etti.

Abdulgani, el-Ahli taraftarlarına bu hassas dönemde üzüntülerine rağmen kulübün yanında durmalarını tavsiye ederek şunu vurguladı: "Bu, onların görevidir."

Şöyle dedi: "Cidde'deki önümüzdeki iki maçta tribünleri doldurmalısınız. Şu an tek çözüm, takımın toparlanması için taraftar desteğinin sürdürülmesidir."

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