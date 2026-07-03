Video: Hossam Hassan yüzünden… El-Shneif, Suudi milli takımına şifreli bir mesaj gönderdi

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneif, Mısır milli takımının teknik direktörü Hossam Hassan’ı örnek göstererek, Suudi milli takımına şifreli bir mesaj gönderdi. Bu mesaj, “Firavunlar”ın 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselmesini sağlamasının ardından geldi.

"Al-Amid" lakaplı Hassan, Cuma günü 32'li turda normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı yenerek Mısır milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı.

El-Şenif, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programına yaptığı açıklamada, “Hüseyin Hasan’ı yakından tanıyanlar, onun aklından önce kalbiyle hareket eden bir adam olduğunu bilir” dedi.

Şenif sözlerine şöyle devam etti: “Mısır Milli Takımı’nı izlerken, sanki Hüsam ve İbrahim Hasan’ın oynadığını, her top için mücadele ettiğini, coşkuyu ve arzuyu görüyorum. Hatta maç öncesinde ve sırasında onun hislerini ve duygularını hissedebiliyorsunuz; milli takımı için %200’ünü veriyor.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu yüzden milli takım teknik direktöründe, ister duygular, ister vatan sevgisi, ister iş anlayışı açısından olsun, onun gibisi yoktur.”

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası’nın başlamasına iki aydan az bir süre kala, milli takım teknik direktörü Saad Al-Shehri’nin aday gösterilmesine rağmen, Fransız Hervé Renard’ın yerine Yunan teknik direktör Georgios Donis’i göreve getirmişti.

Donis, “Yeşiller”e bir katkı sağlayamadı; takım, 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasında, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak topladığı iki puanla 8. grubun son sırasında yer aldı ve İspanya’ya 4-0 mağlup oldu.