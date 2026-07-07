Video... Hossam Hassan, Arjantin maçı saatini eleştiriyor: Kimse uykusundan uyanıp stadyuma gitmez ki!

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, oyuncularının bu akşam Salı günü Atalanta Stadyumu'nda oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile karşılaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hossam Hassan, maçın başlamasından önce "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maç maç ilerliyoruz ve her maça ayrı ayrı odaklanıyoruz."

Hassan, “Mısır’daki, Arap dünyasındaki ve tüm Afrika’daki halkımızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek için kazanmak istiyoruz” diye ekledi.

"Sonuçta bu bir futbol maçı ve Allah'ın izniyle sonuç, performans ve çabaya bağlı olacak" diye devam etti.

Firavunlar’ın teknik direktörü, maçın saatini eleştirerek şöyle dedi: “Neden öğlen 12’de oynuyoruz? Kimse uyanıp stadyuma maç oynamaya gitmez.”

“İftar yapamadık, iyi uyuyamadık, bu çok tuhaf” dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Grup aşamasındaysak ve çok sayıda maç varsa bunu anlayabilirim, ancak bugün sadece iki maç var. Maçı ertelemek daha iyi olurdu.”

Şaka yollu olarak şöyle devam etti: “Bu maçın saatini belirleyen kişinin futboldan anlamadığını düşünüyorum.”

Son olarak şunları ekledi: “Ancak sağlık ekibi üzerine düşeni yapıyor ve oyuncuları maça hazır hale getirmeyi başardı; biz de maça hazırız.”

Mısır ile Arjantin arasındaki karşılaşmanın galibi, çeyrek finalde Kolombiya ile İsviçre arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.















