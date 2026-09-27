



Hollanda, yeni teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez döneminin ilk galibiyetini, bu Pazar akşamı UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta kapsamında karşı karşıya geldikleri Sırbistan karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti.









Hollanda'yı 30. dakikada penaltıdan Mees Meerdink öne geçirdi, ancak ev sahibi Sırbistan 43. dakikada Luka Jovic ile beraberliği sağladı.

Meerdink 69. dakikada Hollanda'nın ikinci golünü de kaydederek takımına değerli 3 puanı armağan etti.









Hollanda, birinci yolun ikinci grubunda 4 puanla liderliğe yükseldi ve bu gece oynanacak Yunanistan (3 puan) ile Almanya (1 puan) maçının sonucunu bekliyor. Sırbistan ise puansız olarak sıralamanın sonunda kaldı.









Xavi, Hollanda ile yolculuğuna UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Almanya ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı.

Maç, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı teknik heyetinin başındaki ilk resmi görevine, aynı zamanda İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in Hollanda ile ilk maçına sahne oldu.

Geçtiğimiz hafta ayrıca Yunanistan, Sırbistan'ın kalesinden değerli bir galibiyetle dönmeyi başarmış, maçın son saniyelerinde geriden gelerek skoru 2-1'lik galibiyete çevirmiş ve o dönemde 3 puanla grubun liderliğine oturmuştu.