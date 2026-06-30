Hollanda futbol efsanesi Ruud Koolit, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (3-2) Fas’a yenilerek ülkesinin 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, “beIN Sports” kanalındaki yorumculuk kariyerine dokunaklı bir mesajla son verdi.

Kanalın analiz stüdyosuna konuk olan Koolit, bugünkü katılımının sonuncusu olacağını açıklayarak, “Sanırım bu, sizinle birlikte olduğum son sefer olacak. Dünya Kupası’ndan sonra sizi özleyeceğim dostlarım” dedi.

Hollandalı yıldızın sözleri sadece meslektaşlarına veda etmekle kalmadı, aynı zamanda insani ve kültürel mesajlar da içeriyordu. Katar'daki deneyimi sırasında kazandığı en önemli şeylerden birinin İslam kimliğini yakından tanımak olduğunu vurgulayan Hulit, daha önce sahip olduğu imajın Avrupa medyasında yaygın olan önyargılardan etkilendiğini belirtti.

Hulit şöyle konuştu: “Burada, Katar’da en güzel şey, Müslümanların gerçek kimliğini tanımış olmam; çünkü Avrupa medyası nedeniyle bazı önyargılar var. İslam kimliği hakkında çok şey öğrendim. Bana verdiğiniz her şey için teşekkür ederim; tüm sevgili takım arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Eski Hollanda milli takım kaptanının bu sözleri, “Yel Değirmenleri” için hüzünlü bir gecede geldi. Hollanda’nın Dünya Kupası serüveni, tarih yazmaya devam eden Fas milli takımı tarafından sonlandırıldı. Fas, Dünya Kupası siciline yeni bir başarı ekleyerek son 16 turuna yükseldi.