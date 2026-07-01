Video: Hollanda mı istedi?.. Infantino, Fas'ın tur atlamasının ardından soru işaretleri uyandırdı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Fas ile Hollanda arasında oynanan maçı izlerken merak uyandırdı.

Atlas Aslanları, Salı sabahı normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltı atışlarında 3-2'lik skorla Turuncu Değirmenleri mağlup etti.

İsmail Sebari son penaltıyı gole çevirdikten sonra tribünler, teknik direktör Muhammed Vehbi’nin takımının son 16 turuna yükselmesini sevinçle karşıladı. Ancak Infantino’nun tepkisi, bu anı sosyal medya platformlarında paylaşan binlerce kişiyi şaşırttı. Birçok kişiye göre, FIFA Başkanı’nın sanki sonuç kendi isteği dışında çıkmış gibi görünen bu şaşkınlığının nedeni merak konusu oldu.

Fas milli takımı, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki parlak performansını sürdürdü ve istikrarlı bir oyunla çeyrek finale yükseldi. Maç boyunca Hollandalıları zorlayan Fas, penaltı atışlarında yıldız oyuncu Yassine Bounou’nun üstün performansıyla rakibini alt etti. Maç sonrası ise yenilginin yankıları devam etti ve teknik direktör Ronald Koeman istifasını sundu.

Fas milli takımı, önümüzdeki Cumartesi akşamı çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak.

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