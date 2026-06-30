Video: Hollanda kalecisi, bir dakika içinde Fas'ın iki golünü engelledi

Hollanda kalecisi Bart Verbruggen, Meksika’nın Monterrey Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası 32’li tur maçında, Fas karşısında bir dakika içinde iki gol yemekten ülkesini iki muhteşem kurtarışla kurtardı.

Maçın 18. dakikasında, Ashraf Hakimi sağ kanattan bir köşe vuruşu yaptı ve ortaladığı topa Nael Al-Ainari yükselerek güçlü bir kafa vuruşu yaptı, ancak Brighton kalecisi bu şutu ustaca kurtardı.

Bundan birkaç saniye sonra top, Hollanda ceza sahası sınırında Ashraf Hakimi'ye geldi ve o da bir füze gibi şutunu çekti; ancak Hollanda kalecisi bu şutu zorlukla kalesinden uzaklaştırdı.

Bu karşılaşmanın galibi, Dünya Kupası son 16 turunda Güney Afrika’yı 1-0 yenerek eleyen Kanada milli takımıyla karşılaşacak.











