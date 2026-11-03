Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli'ye turnuvanın bu sezonundaki ilk yenilgisini tattırarak kıta düzeyindeki itibarını yeniden kazandı.

Al Hilal, bugün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan ve Asya turnuvasının lig aşamasının dördüncü haftasına denk gelen karşılaşmada Shabab Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti.

Al Hilal, maçın henüz 6. dakikasında İngiliz forveti Ollie Watkins ile skoru açtı. Watkins, Senegalli takım arkadaşı Kalidou Koulibaly'nin pasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi.

Ancak Al Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, ilk 34 dakikada iki değişiklik yapmak zorunda kalınca kendini zor durumda buldu.

İlk değişiklik 28. dakikada geldi; Inzaghi, sağ bek Sabri Dhel'in herhangi bir sakatlık belirtisi göstermemesine rağmen, yerine vatandaşı Mohammed Mahzari'yi oyuna sürmeye karar verdi.

6 dakika sonra ise İtalyan teknik adam, orta sahada topla ilerlerken sakatlanan Fransız Saimon Bouabré'nin yerine oyuncusu Nasser Al Dawsari'yi oyuna almak zorunda kaldı.

Ancak bu durum Al Hilal'in üstünlüğünü sürdürmesine engel olmadı; Ollie Watkins, ikinci yarının ilk dakikasında Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'in çaprazdan gelen topunu ağlara yönlendirerek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Böylece Al Hilal, geçen haftaki karşılaşmada Katar ekibi Al Shamal'a karşı aldığı sürpriz 3-1'lik yenilginin ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini yeniden yakaladı.

Bu galibiyet, Al Hilal'in puanını 9'a yükseltti ve ekip bu puanla Batı Grubu'nda ikinci sırada yer aldı; lideri 12 puanla zirvede bulunan Al Ain takımının 3 puan gerisinde kaldı.

Buna karşılık, Shabab Al Ahli ise Asya turnuvasının bu sezonundaki ilk yenilgisini aldı ve puanı 9'da kalarak Batı Grubu'nda dördüncü sırada yer aldı.