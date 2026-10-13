"Lider" intikamını alıyor

Reklam

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Katar temsilcisi Al Sadd'dan rövanşı aldı ve rakibinin Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonundaki durumunu daha da zorlaştırdı.

Al Hilal, bugün salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda oynanan ve Asya organizasyonunun lig aşamasının ikinci haftasına denk gelen karşılaşmada ev sahibi Al Sadd'ı 2-0 yendi.

Al Hilal adına skoru açan isim, maçın 40. dakikasında İngiliz forvet Ollie Watkins oldu; ceza sahası içinde topla buluşan oyuncu, yerde yatar pozisyonda yaptığı vuruşla topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Maçın 65. dakikasında ise Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, Suudi ekibinin ikinci golünü kaydetti; bu gol, Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin kazandığı penaltıdan geldi.

Reklam Reklam

Bu zaferle "Lider" lakaplı Al Hilal, kendisini geçen sezon Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda eleyen Katar ekibinden intikamını aldı. Al Sadd, o maçta normal süre ve uzatmaların 3-3 eşitlikle tamamlanmasının ardından penaltılarla turu geçmişti.

Asya organizasyonunda üst üste ikinci galibiyetini elde eden Al Hilal, puanını 6'ya yükseltti ve Batı Bölgesi'nde averajla Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile İran ekibi Esteghlal Tahran'ın ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Buna karşılık Al Sadd'ın durumu daha da zorlaştı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Katar ekibi puansız kalarak puan durumunda on altıncı ve son sıraya geriledi.