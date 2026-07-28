Bayern Münih ve Kolombiya Milli Takımı'nın yıldızı Luis Diaz, Kolombiya'nın seçilmiş cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın evine özel ve sürpriz bir ziyarette bulundu.

Diaz'a ailesinden bazı bireyler eşlik ederken, ziyaret sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Marca gazetesine göre "seçilmiş cumhurbaşkanı ziyareti duygu ve sevgi dolu olarak nitelendirdi ve Kolombiyalı yıldızın gösterdiği sadelik ve alçakgönüllülüğü övdü".

Yeni cumhurbaşkanı, Diaz'ın dünya çapındaki şöhretine ve Kolombiya'yı en büyük spor sahnelerinde temsil etmesine rağmen köklerine ve halkına bağlı kaldığını vurguladı.

Marca "sosyal medya kullanıcıları ziyaretin fotoğraflarını ve videosunu geniş çapta paylaştı; taraftarlar, Kolombiya futbolunun en büyük yıldızlarından birini ve ülkenin yeni cumhurbaşkanını bir araya getiren bu buluşmayı coşkuyla karşıladı" yorumunu yaptı.

Bu gelişme, Diaz'ın geleceğiyle ilgili tartışmalar ve spekülasyonlar sürerken yaşanıyor. Suudi kulübü Hilal, oyuncuyla ilgileniyor ve devam eden yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için 70 milyon euroluk bir ilk teklif sunmaya hazırlanıyor.

De la Espriella'nın, görev süresi sona eren mevcut cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan görevi 7 Ağustos'ta devralması bekleniyor.