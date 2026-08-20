Hilal, Roshn Suudi Pro Ligi'ndeki güçlü başlangıcını sürdürdü. Bugün perşembe akşamı ikinci hafta karşılaşmasında Feyha'yı 3-0 mağlup ederek turnuvadaki üst üste ikinci galibiyetini elde eden "lider", 6 puanla puan tablosunun geçici olarak zirvesine oturdu.

Hilal, lige Faysali'yi 4-2 yenerek heyecanlı bir galibiyetle başlamış, ardından ikinci haftada Feyha karşısında üstünlüğünü teyit etmişti. İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki takım, zaman zaman beklenen hücum seviyesini gösteremediği anlar yaşasa da olumlu sonuçlar almayı sürdürdü.

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Savić, Hilal için yolu açtı

Hilal, Feyha savunmasının şifresini çözmek için 31 dakikaya ihtiyaç duydu. Sırp Sergej Savić, takım arkadaşı Crysencio Summerville'in şutunun ardından ev sahibi ekibin kalecisinden seken topu değerlendirerek doğrudan filelere gönderdi ve ilk golü kaydetti.

Savić, ileri çıkışlarıyla takımına yeni bir hücum katkısı sundu. Sırp oyuncu, rakip kalelere ulaşmak için takımın güvendiği en önemli çözümlerden biri hâline gelerek Hilal ile gol katkısını sürdürdü.

Mendeş farkı ikiye çıkardı

İkinci yarının başında Hilal, üstünlüğünü artırmak için fazla beklemedi. Sultan Mendeş 46. dakikada ikinci golü kaydederek takımına rahat bir avantaj sağladı ve Feyha'nın maça dönme görevini zorlaştırdı.

İkinci golün ardından Hilal hâkimiyetini ve üstünlüğünü korurken, Feyha farkı azaltmaya ve maça geri dönmeye çalıştı; ancak "lider"in savunması ev sahibi ekibin girişimlerini bertaraf etmeyi ve kalesini gole kapatmayı başardı.

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81. dakikada skoru artırmak için bir fırsat doğdu; Hollandalı Summerville maçı erken belirleyebilecek penaltıyı kaçırdı, ancak bu kaçırılan fırsat Hilal'in karşılaşmadaki hâkimiyetini etkilemedi.

Dosari, sonucu belirledi

Bitiş düdüğünden önce, oyuna sonradan giren Nasser al-Dosari 88. dakikada Hilal'in üçüncü golünü ekleyerek Feyha'nın umutlarına son darbeyi indirdi ve "lider"in son dakikalarda hiçbir karmaşa yaşamadan üç puanı almasını sağladı.

Bu galibiyetle Hilal iki maçta puanını 6'ya yükseltti ve Roshn Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Takım ilk iki haftada 7 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Feyha ise turnuvadaki serüveninin başında yeni bir darbe aldı.