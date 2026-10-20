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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Video: Hilal efsanesinden Ronaldo yorumu: Portekiz'deki kriz psikolojisini olumsuz etkiliyor

Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Sami Al Jaber'den çarpıcı açıklama

Hilal efsanesi Sami el-Caber, Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Roshn Ligi'nin 10. haftasında Neom'u 1-0 yendikleri gecede sergilediği düşük performans hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ronalda, maç boyunca bir dizi kolay fırsatı harcadı; bunların başında ise ilk yarının bitmesine birkaç dakika kala kaçırdığı penaltı geliyordu.

Ayrıca oku: Video: Kaçan penaltının ardından Ronaldo, sezonun en ilginç fırsatını harcadı!

Bu konuda Sami el-Caber, Suudi "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda yaşadıkları nedeniyle açık bir şekilde psikolojik bir kriz yaşıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim tanıdığımız Ronaldo bu tür fırsatları harcamaz, ancak dikkati dağınık durumda. O her zaman gol atar, bugün bu seviyede sahaya çıkması da söylediklerimin doğruluğunun kanıtı."

Konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben Ronaldo'yu özellikle Real Madrid dönemini çok iyi takip eden biriyim; önüne çıkan tüm fırsatları gole çeviriyordu ve bu şekilde fırsat harcaması imkânsız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bana göre takımın bir numaralı yıldızı Joao Felix'tir ve maçları her zaman o belirler, ancak Nasr'ın Ronaldo seviyesinde başka bir forveti yok, bu yüzden takım onu oynatmak zorunda."


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