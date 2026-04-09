Video... Hilal Efsanesi: Inzagi dersini aldı ve liderlik ruhunu geri getirdi

Al-Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, dün Çarşamba günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Al-Khaloud'u 6-0'lık ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta "Lider"in sergilediği olağanüstü performansı övdü.

"Asya'nın Lideri", "El-Nasr"ın 2 puan gerisinde (70) Roshen Ligi sıralamasında 68 puana ulaştı. "El-Alamy" ise önümüzdeki Cumartesi günü "Al-Akhdoud" ile karşılaşacak.

Bu konuyla ilgili olarak Sami Al-Jaber, "Nadina" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence Inzaghi dersini aldı ve inançlarından vazgeçti, Al-Hilal'in hücum karakterini geri getirdi."

Ve ekledi: "Al-Taawoun ve Al-Khulud maçları arasında büyük bir fark var. Al-Hilal son maçta iyi bir hücum performansı sergiledi, sahanın her yerinde şiddetli baskı kurmayı başardı ve ileri savunma oynadı."

"Başından beri bunu istiyorduk, çünkü takım kolay maçlarda çok puan kaybetti, çünkü Inzaghi Al-Hilal'i iyi tanımıyordu" diye devam etti.

Al-Jaber, taktik değişikliğinin ardından Al-Hilal'ın yıldızlarının özgürleştiğini ve bunun Al-Khulud maçında da görüldüğünü düşünüyor. "İtalyan teknik direktör bu şekilde oynamaya devam ederse, sürekli galibiyetler alacaktır" dedi.

"Inzaghi, liderin tepki veren taraf olduğunu anladıktan sonra Al-Hilal'in karakteri geri döndü. Biz öncelikle liderin çıkarlarını gözetmek istiyoruz" diye vurguladı.

Al-Jaber, önümüzdeki birkaç ay boyunca herkesin el ele vermesi şartıyla, Al-Hilal'ın lig, Asya ve Kral Kupası üçlüsünü başarabileceğini vurguladı.

"Inzaghi ile aramızda herhangi bir düşmanlık yok. O, dünyanın en iyi 10 teknik direktöründen biri, ancak Al Hilal'ın ortamını anlaması gerekiyordu" diye ekledi.