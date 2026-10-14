Video: Hilal'de yaklaşan bir fitneye karşı uyardı: Mohammed Noor'dan Salem Al-Dawsari'ye: Başka bir kulüp ara

Suudi futbolunun eski yıldızı Muhammed Nur, Hilal'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı güçlü takviyeler nedeniyle takımın yıldızı Salem El-Devseri'nin geleceği hakkında kuşkuları gündeme getirdi.

2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'yla birlikteyken sakatlanmasının ardından dizinden ameliyat geçiren El-Devseri hakkında Hilal, geçen cuma günü "Salem El-Devseri ayak eklemindeki ağrılar nedeniyle tıbbi izinde" açıklamasını yaparak oyuncunun takımdan uzak kalma süresinin devam ettiğini duyurdu.

"Nadina" programına konuk olan Nur şöyle konuştu: "Salem El-Devseri (iyileştikten sonra) dönüp de forma giymezse, bir sorun ortaya çıkar."

Nur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hilal, soyunma odasında Salem'i kontrol altında tutabilecek mi? Bu önemli bir konu ve mesele hiç kolay değil."

Hilal yaz döneminde kadrosunu güçlü hücum transferleriyle takviye etti; Arsenal'in eski yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, Aston Villa'nın eski yıldızı Ollie Watkins ve İngiliz kulübü West Ham United'dan gelen Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville kadroya katıldı. Nur'a göre bu durum, El-Devseri'nin ilk 11'de forma giymesi sorununu çözmesi gerekecek teknik direktör Simone Inzaghi için bir kriz oluşturuyor.

Nur şöyle devam etti: "Salem'i çok severim ve onu Suudi futbol tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biri olarak görüyorum, ancak biz durumu analiz ediyoruz."

Ve ekledi: "Bu yüzden Salem'e diyorum ki, önümüzdeki yıl için kendine iyi bir kulüp ara, çünkü devam etmeyeceksin, çünkü yedek kulübesinde oturmaya razı olmayacaksın."

İttihad ve Nasr'ın eski yıldızı şu kaydı da düştü: "Eğer Salem (Zaim ile birlikte sahalara) dönerse, Hilal bütün kupaları kazanır."

Bu açıklamalar, Hilal'in dün akşam Doha'da Katar ekibi Sad'ı AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 2. hafta maçında 2-0 yenmesinin ardından geldi.

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