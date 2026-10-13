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Hakem uzmanı, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının ikinci haftasında Katar temsilcisi Al Sadd'a karşı oynadığı maçta kazandığı penaltıyı yorumladı.

Al Hilal, 40. dakikada İngiliz Ollie Watkins'in golüyle öne geçti; ardından Japon hakem Yusuke Araki 61. dakikada yine Watkins için penaltı kararı verdi.









Eski Aston Villa oyuncusu, Al Sadd kalesine sol taraftan yaklaştı ve uzak köşeye şut çekmek üzere kendini hazırladı; bu sırada araya giren Al Sadd oyuncusu Paulo Otavio şutu engellemeye çalıştı ve top eline temas ederek oyun alanının dışına çıktı.









Birkaç saniye sonra Araki, pozisyonu incelemek için video yardımcı hakem ekranına gitti ve ardından penaltı kararı verdi. Ruben Neves 65. dakikada bu penaltıyı gole çevirerek Al Hilal'in üstünlüğünü ikiye yükseltti.

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Suudi Arabistan'ın El Cezire gazetesinin hakem analisti Saad el-Kesiri, penaltı kararının Japon hakem açısından "doğru bir karar" olduğunu söyledi.

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Eski FIFA kokartlı hakem pozisyonu şöyle açıkladı: "Al Sadd'ın defans oyuncusu, topu vücudunu büyüten ve doğal olmayan bir konumda bulunan eliyle engelledi; defans oyuncusuna sarı kart da gösterilmesi gerekirdi."









Suudi Arabistan'ın Er-Riyadiye gazetesinin hakem analisti Mısırlı Muhammed Kemal Rişe de Al Hilal'in Al Sadd karşısında kazandığı penaltı konusunda aynı görüşü paylaştı ve şunları vurguladı: "VAR odası, hakemi çağırmakta ve penaltının verilmesinde doğru hareket etti."









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Al Hilal, Doha'da maçı 2-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve İran ekibi İstiklal Tahran ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile aynı puana ulaştı.