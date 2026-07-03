Video: Hikaye sona erdi… Cezayir, İsviçre’ye karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle Dünya Kupası’ndan elendi

Cezayir milli takımı, Vancouver’daki “BC Place” Stadyumu’nda oynanan 32’li tur maçında İsviçre’ye 2-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine son verdi.

Maç boyunca “Çöl Savaşçıları”nın sahada açık bir üstünlüğü olmasına rağmen, etkili olan taraf tamamen İsviçre oldu. Breel Embolo, 10. dakikada hızlı bir kontra atakla skoru açtı; ikinci yarı başlar başlamaz ise Dan Ndoye skoru ikiye çıkardı.

Riyad Mahrez, Adam Aouar ve Fares Chouibi üçlüsü, organize İsviçre savunması ve tüm geçitleri kapatan uyanık kalecinin karşısında, top hakimiyetini ve sayısız fırsatı gole çeviremedi.

Bu mağlubiyet, Cezayir’in Dünya Kupası eleme turlarında tarihindeki ilk galibiyet hayallerinin sona ermesi anlamına gelirken, İsviçre ise son 16 turuna yükselmeyi garantiledi ve Kolombiya ile Gana arasında oynanacak heyecan verici maçın galibi ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

İlk Yarı: İsviçre Öne Geçti, Cezayir Hakimiyet Kurdu Ama Gol Bulamadı

Cezayir milli takımı, rahat bir top hakimiyeti ve birçok hücum denemesi ile ilk yarının gidişatını kontrol altına aldı; ancak sıkı İsviçre savunmasını aşmakta zorlandı ve hızlı bir kontra atakta Breel Embolo’nun güçlü şutuyla erken bir gol yedi.

Cezayir, hücumda Riyad Mahrez, Adam Aouar ve Fares Chouibi üçlüsüne güvendi ve derin paslar ve ortalarla birçok fırsat yaratmayı başardı; ancak İsviçre kalecisi karşısında son vuruşlarda yetersiz kaldı.

Buna karşılık İsviçre, organize savunma ve ani kontrataklara ağırlık verdi; bunlardan birini başarıyla değerlendirerek maçın ilk dakikalarında öne geçti, ardından çabalarını Cezayirli yıldızların önündeki boşlukları kapatmaya yoğunlaştırdı.

Cezayir milli takımı mücadeleci bir tavır sergiledi ve top hakimiyetini iyi kurdu, ancak kale önünde etkili olamadı; bu da İsviçre’nin önde olması karşısında bariz bir zayıflık olarak göze çarptı.

İsviçre milli takımı ise kritik anlarda gösterdiği hücum verimliliğinden yararlanarak şu anki skoru yeterli buldu ve ilk yarı İsviçre’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı: Fiziksel Çöküş ve İsviçre’nin Açık Üstünlüğü

İkinci yarı, Cezayir milli takımı için büyük bir şokla başladı; Dan Ndoye erken bir gol atarak İsviçre’ye 2-0’lık rahat bir üstünlük sağladı.

Gol, ceza sahası içinden sağ ayağıyla attığı ve sol alt köşeye yerleşen güçlü bir şutla geldi; Ndoye, maçın ilk dakikalarında Cezayir savunmasının konsantrasyon kaybından yararlandı.

Bu golden itibaren İsviçre, oyunun gidişatını açıkça kontrol altına aldı. İsviçre milli takımı belirgin bir fiziksel üstünlük sergilerken, Cezayir oyuncularında ise yorgunluk belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı; Cezayir oyuncuları kendi ritmini dayatamıyor ve top hakimiyetini etkili bir şekilde geri kazanamıyor gibi görünüyordu.

Bu durum şaşırtıcı değil, zira Cezayir, Dünya Kupası’ndaki son 8 maçının 6’sında en az iki gol yemişti.

Cezayir milli takımı, özellikle Riyad Mahrez’in attığı güçlü bir yerden şutla hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştı, ancak İsviçre savunması (Zakaria) bu şutu başarıyla engelledi.

Zaman geçtikçe İsviçre’nin baskısı arttı; kanatlardan yapılan ataklar (özellikle Vargas üzerinden) sürekli bir tehlike oluşturmaya başladı ve keskin ortalar, umutsuz savunma müdahaleleri olmasaydı üçüncü golü getirebilirdi.

Cezayirli teknik direktör durumu düzeltmek amacıyla birkaç oyuncu değişikliği yaptı; Hossam Aouar ve Ramiz Zerouki’nin yerine Jouan Hajjam ve Amin Guiri’yi oyuna soktu, ardından Riyad Mahrez ve Nabil Bentaleb’in yerine Anis Haj Moussa ve Hicham Boudawi’yi oyuna dahil etti.

Bu değişiklikler, orta sahaya ve hücuma taze kan ve enerji katma çabasıydı, ancak sahadaki durumu pek değiştirmedi.

Bazı bireysel parıltılara rağmen, Cezayir milli takımı, oyuncuların sakin bir şekilde ataklar kurmasını engelleyen İsviçre’nin yüksek pres karşısında zorlanmaya devam etti.

Rafik Belghali, özellikle son dakikalarda tehlikeli bir pozisyonu önleyerek önemli müdahalelerde bulundu, ancak daha sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Adil Boulbina girdi.

Zidane ise maçın kaderini belirleyecek üçüncü golü getirebilecek güçlü bir İsviçre şutunu muhteşem bir kurtarışla önleyerek kritik anlarda parladı.

Buna karşılık, Cezayir’in hücum girişimleri (Hajjam’ın yüksek vuruşu gibi) İsviçre kalesine gerçek bir tehdit oluşturmaya yetmedi.

Cezayir, yorgunluğun ve maçın başlarında yaptığı savunma hatalarının bedelini ödedi; oyuncu değişiklikleri de istenen etkiyi yaratamadı ve maç, İsviçre’nin 2-0’lık rahat bir galibiyetiyle sona erdi.