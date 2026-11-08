Video: Her gün yaşanmayacak bir geri dönüş: Manchester United ile Aston Villa arasında çılgın beraberlik

Manchester United, Aston Villa karşısında son anlarda çılgın bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-4 beraberlikle ayrıldı. İki takımı Pazar akşamı Old Trafford'da karşı karşıya getiren mücadele, Premier Lig'in onuncu haftasının kapanışıydı.

Maç, Manchester United açısından şok edici bir şekilde başladı. Aston Villa, ceza sahası içinden yaptığı ve kaleci City Lammens'in müdahale edemediği bir vuruşla Alisson Edward'ın birinci dakikada attığı erken golle ev sahibini hazırlıksız yakaladı.

Aston Villa, rakibine nefes alma fırsatı tanımadı; Nicolas Jackson, dördüncü dakikada Belçikalı kalecinin yeni bir hatasından yararlanarak skoru Aston Villa lehine 2'ye çıkardı. Böylece Manchester United, Old Trafford tribünlerindeki taraftarların hayretle izlediği bir atmosferde, ilk dört dakikada iki golle geriye düştü.

Manchester United, hızla maça dönmeye çalıştı ve Bruno Fernandes, 16. dakikada farkı bire indirmeyi başardı. Matheus Cunha'nın ceza sahası içinde faul sonucu kazandığı penaltıyı gole çeviren Fernandes, ev sahibine skoru düzeltebilme umudunu yeniden canlandıran moral veren bir destek sağladı.

Manchester United'ın çabaları, ilk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamasıyla sonuç verdi. Youri Tielemans'ın 44. dakikada ikinci golü atmasıyla maç başlangıç noktasına döndü ve ilk yarı, ev sahibinin felaket başlangıcı atlatıp skorda geri dönmeyi başarmasının ardından 2-2'lik karşılıklı beraberlikle sona erdi.

Aston Villa ilk dört dakikada iki golle öne geçmesine rağmen, takım bunun ardından büyük ölçüde geriledi ve inisiyatifi, oyunun gidişatına uçtan uca hâkim olan Manchester United'a bıraktı. Ev sahibi, konuk ekibin kalesini birçok kez tehdit etti ve çok sayıda pozisyonu harcadı; ancak kaleci Suzuki'nin parlak performansı, kalesinin daha fazla gol görmesini engelledi ve takımının bu büyük baskıya rağmen ilk yarıdan beraberlikle ayrılmasını sağladı.

İkinci yarının senaryosu büyük ölçüde benzer bir şekilde geldi. Aston Villa güçlü başlangıcını tekrarladı ve kendisine yeniden üstünlük kazandıran, Manchester United'ın hesaplarını alt üst eden iki hızlı golü atmayı başardı. John McGinn, 48. dakikada Diogo Dalot'un yaptığı hatanın ardından kazanılan penaltıdan üçüncü golü kaydetti.

Leon Goretzka, 53. dakikada dördüncü golü ekledi. United savunmacısı Leny Yoro'nun topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken kendi takımının üst direğine vurması ve topun Alman yıldızın önüne dönmesinin ardından, Goretzka bu felaket hatayı değerlendirerek topu kolaylıkla ağlara gönderdi.

Manchester United bu kez ilk yarıda gösterdiği tepkiyi tekrarlamayı başaramadı ve maçın ilk yarısında kurduğu hâkimiyeti kaybettikten sonra hücum momentumunu yeniden kazanamadı.

Ancak Manchester United ekibi son dakikalarda canlandı ve uzatma dakikalarında, tam olarak 90+2'de, Patrick Dorgu'nun yerden ortasını tek dokunuşla ağlara gönderen yedek oyuncu Joshua Zirkzee aracılığıyla üçüncü golü kaydetmeyi başardı.

Bu gol, son anlarda Manchester United'ın coşkusunu artırdı ve oyuncuları Aston Villa üzerinde güçlü bir baskı kurdu. Dorgu, 90+6'da Bruno Fernandes'in kullandığı korner atışının ardından kafa vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti ve uzatma dakikalarında atılan iki golle Manchester United'ın çılgın geri dönüşü tamamlanmış oldu.

Bu geri dönüş, geçen Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasında yaşananları akıllara getiriyor. O maçta sahada dramatik bir dönüş yaşanmış, Manchester United iki golle geri düştüğü karşılaşmayı Matheus Cunha'nın ikili golü ve Bruno Fernandes'in golüyle 3-2 galibiyete çevirmeyi başarmış, tribünlerdeki öfke dolu atmosfer son dakikalarda galibiyet kutlamalarına dönüşmüştü.

Maç öncesinde Old Trafford, Manchester United taraftarlarının kulüp yönetimine karşı yeni protestolarına sahne oldu. Taraftarlar, "Yeni bir stadyum değil, yeni bir yönetim istiyoruz" ifadesinin yer aldığı bir pankart açtı. Ayrıca, kulübün kuruluşundaki orijinal renkleriyle ilişkilendirilen yeşil ve sarı renkli balonlar havaya salındı. Bu, mevcut durumdan ve sonuçlardaki gerilemeden duyulan öfkeyi dile getiren açık bir mesajdı. Böylece taraftarların son Roma karşılaşmasında da gösterdiği protesto dalgası devam etmiş oldu.

Bu beraberliğin ardından Manchester United'ın puanı 8'e yükseldi ve takım, 18. sırada yer aldı. Böylece ekip, bu sezon ligdeki istikrarsız başlangıcını sürdürmüş oldu; zira bu sezon Premier Lig'de yalnızca tek bir galibiyet elde etti; o da ikinci haftada Ipswich Town karşısındaydı.

Buna karşılık Aston Villa, puanını 13'e yükselterek Premier Lig puan tablosunda onuncu sıraya yerleşti.