İskoçya ekibi Celtic, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dramatik bir şekilde veda etti. Lig aşamasına yükselten play-off turunun rövanşında Avusturya temsilcisi LASK'a 5-1 yenilen İskoç ekibi, iki maçın toplamındaki geriliğini tersine çeviren Avusturya ekibinin tarihi bir "remontada" ile tur atlamasını izlemek zorunda kaldı.

Celtic ilk maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı, ancak LASK rövanş karşılaşmasında aradaki farkı kapatmayı başardı ve genel toplamda 5-4'lük galibiyetle lig aşamasına yükseldi.

Karşılaşmada Mısırlı milli futbolcu Heitham Hassan, maç boyunca Celtic'in yedek kulübesinde yer aldı, ancak tek bir dakika bile sahaya çıkmadı.

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Celtic'te skoru 21. dakikada Callum McGregor açtı ve İskoç ekibi tur atlama yolunda görünüyordu, ancak LASK 32. dakikada Moses Usor ile hızlıca cevap verdi. İkinci yarının başında, 48. dakikada Robert Ljubicic ikinci golü ekledi.









Ev sahibi ekip baskısını sürdürdü ve Samuel Adeniran 58. dakikada üçüncü golü kaydetti. Ardından Florian Flecker 90. dakikada dördüncü golü atarak iki maçın toplam skorunda eşitliği sağladı ve uzatmaları getirdi.



Uzatmalarda ise Adeniran, 109. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek LASK'a lig aşamasına yükselme biletini verdi; üstelik 115. dakikada bir penaltıyı kaçırmasına rağmen.

Bu sonuçla birlikte LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yerini garantiledi. Celtic ise ilk maçtaki üstünlüğüne rağmen, elemelerin en dikkat çekici "remontada"larından birinin ardından turnuvaya veda etti.

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