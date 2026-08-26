24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second LegGetty Images Sport

Çeviri:

Video: Heitham Hassan'ın gözleri önünde: Celtic'i Şampiyonlar Ligi'nden eleyen inanılmaz geri dönüş

LASK - Celtic
LASK
Celtic
Champions League Qualification
H. Hassan
Avusturya
İskoçya
Mısır

Mısırlı yıldızın takım arkadaşları için hayal kırıklığı yaratan sonuç

İskoçya ekibi Celtic, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dramatik bir şekilde veda etti. Lig aşamasına yükselten play-off turunun rövanşında Avusturya temsilcisi LASK'a 5-1 yenilen İskoç ekibi, iki maçın toplamındaki geriliğini tersine çeviren Avusturya ekibinin tarihi bir "remontada" ile tur atlamasını izlemek zorunda kaldı.

Celtic ilk maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı, ancak LASK rövanş karşılaşmasında aradaki farkı kapatmayı başardı ve genel toplamda 5-4'lük galibiyetle lig aşamasına yükseldi.

Karşılaşmada Mısırlı milli futbolcu Heitham Hassan, maç boyunca Celtic'in yedek kulübesinde yer aldı, ancak tek bir dakika bile sahaya çıkmadı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Celtic'te skoru 21. dakikada Callum McGregor açtı ve İskoç ekibi tur atlama yolunda görünüyordu, ancak LASK 32. dakikada Moses Usor ile hızlıca cevap verdi. İkinci yarının başında, 48. dakikada Robert Ljubicic ikinci golü ekledi.

Premiership
Celtic crest
Celtic
CEL
Falkirk crest
Falkirk
FAL
Bundesliga
LASK crest
LASK
LAS
Altach crest
Altach
ALT




Ev sahibi ekip baskısını sürdürdü ve Samuel Adeniran 58. dakikada üçüncü golü kaydetti. Ardından Florian Flecker 90. dakikada dördüncü golü atarak iki maçın toplam skorunda eşitliği sağladı ve uzatmaları getirdi.


Uzatmalarda ise Adeniran, 109. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydederek LASK'a lig aşamasına yükselme biletini verdi; üstelik 115. dakikada bir penaltıyı kaçırmasına rağmen.

Bu sonuçla birlikte LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yerini garantiledi. Celtic ise ilk maçtaki üstünlüğüne rağmen, elemelerin en dikkat çekici "remontada"larından birinin ardından turnuvaya veda etti.

Ayrıca okuyun:
"Seviyesiz ve Kraliyet'ten yana": Real Madrid-Sociedad maçının hakemi ortaya çıktı

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin