Yeni teknik direktörü Álvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan bir hazırlık maçından çekilerek, penaltı atışlarına çıkmadan Málaga'nın Costa del Sol Kupası'nı kazanmasına yol açtı.

Maç normal süresinde (2-2) berabere sona erdi, ancak teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın öğrencileri, 90. dakikada aleyhlerine verilen penaltının ardından penaltı atışlarına katılmama kararı aldı.

Öte yandan eski Real Madrid teknik direktörü sert bir şekilde itiraz etti ve hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın onu oyundan atmaktan başka seçeneği kalmadı; bu bilgiyi "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Maça Málaga açısından kötü bir başlangıç yapıldı; zira Adrián Niño sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bir hafta içinde Atlético Madrid ile karşılaşmak üzere Metropolitano Stadı'na konuk olacak olmaları ve bir dizi oyuncudan yoksun olmaları nedeniyle bu durum endişe yarattı.

Sırasıyla Fulham ve Málaga'nın kanat oyuncuları Óscar Bobb ve David Larrubia, çok az fırsatın oluştuğu erken aşamada en etkili isimler oldu; ta ki Sessegnon uzak direkte kafayla golü kaydedip İngiliz ekibini öne geçirene kadar (0-1).

Golü yedikten sonra Málaga, Larrubia'nın müthiş bir atağıyla karşılık verdi ve Chupi bu atağı ustaca bir vuruşla filelere göndererek tamamladı.

Devre arasının ardından Málagalı futbolcular etkileyici performanslarını sürdürdü, ancak bu kez Iwobi'den bir gol daha yediler.

Sekiz ek değişiklik yapılmasıyla ev sahibi takım canlılığını ve dinamizmini yeniden kazandı ve 90. dakikada Eneko Jauregi, bir temasın ardından verilen penaltıdan skoru (2-2) eşitledi.

İngiliz ekibinin penaltı atışlarına çıkmayı reddetmesinin ardından galibiyet ev sahibinin oldu; Álvaro Arbeloa'nın öfkesini alevlendiren şey de tam olarak son dakikalarda verilen o penaltı oldu ve teknik direktör maç sonrası basın toplantısına katılmayı reddetti.

Arbeloa, Real Madrid'deki deneyiminin ardından bu yaz Fulham'ın başına geçti ve İngiliz ekibiyle resmi macerasına, Premier Lig'in ilk haftasında bu ay içinde 24 Ağustos'ta oynanacak Chelsea maçıyla başlamaya hazırlanıyor.



























