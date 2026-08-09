Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel bir uçak, dünya yıldızı Lionel Messi ve ailesini taşıyarak Arjantin'in Rosario Havaalanı'na indi. Bu, cumartesi şafak vakti kentin kliniklerinden birinde 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri Jorge Messi'ye veda etmek için yapılan hüzünlü bir yolculuktu; ölüm nedeni açıklanmadı.

Havaalanı yetkililerine göre "France Presse" ajansı, Arjantin Milli Takımı kaptanının eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte varışını gözlemledi. Çoğu siyahlar giymiş olan aile üyelerinin yüzlerinde hüzün açıkça belli oluyordu; ardından yerel polisin sıkı güvenlik eşliğinde bir araca binerek ayrıldılar.

Yerel resmi kaynakların France Presse ajansına doğruladığına göre, Messi ailesi, cenaze törenini bugün pazar günü, başkent Buenos Aires'in kuzeyinde, Arjantinli efsanenin doğum yeri olan Rosario yakınlarındaki Perez kasabasında, ışıklardan uzak, kapalı bir aile çerçevesinde düzenlemeye hazırlanıyor.

Jorge Messi'nin vefatı, 8 kez Ballon d'Or kazanan yıldızın hayatındaki temel bir dayanağın kaybını temsil ediyor. Zira Messi, memleketinden uzakta Barcelona'da geçirdiği zorlu ergenlik yıllarında oğlunun en güçlü destekçisiydi; oğul, henüz on üç yaşındayken Katalan kulübüne transfer olmuş, baba ise onun bu olağanüstü kariyeri boyunca mesleki ve mali işlerini yönetmişti.

Başsağlığı mesajları çeşitli futbol camialarından art arda geldi; Arjantin Futbol Federasyonu ve Barcelona kulübü taziyede bulunanların başında yer aldı.

İspanyol kulübü şu açıklamayı yaptı: "Barcelona kulübü, kulübümüze olan sarsılmaz bağlılığı ve oğlu Leo'nun futbol kariyerinin başlangıcından itibaren, bizimle geçirdiği altın yıllar boyunca bize sunduğu değerli güveni için Jorge Messi'ye en içten teşekkürlerini sunar."

Duygusal bir vefa jesti olarak, Messi'nin 2023 yazından bu yana formasını giydiği Amerikan kulübü Inter Miami'nin oyuncuları, cumartesi akşamı Meksika ekibi Monterrey ile oynadıkları karşılaşmaya, yıldızlarının babasının yasını tutmak için kollarında siyah bantlarla çıktılar. Bu görüntü, tarihin en büyük futbolcularından birinin başına gelen trajediye duyulan sempatiyi yansıttı.