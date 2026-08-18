Real Madrid, José Mourinho'nun yeni döneminde alışılmadık bir başlangıç yaptı. Kulüp, Portekizli teknik adamını taraftarlardan ve basından uzak, özel bir törenle tanıtmakla yetindi. Bu adım, kraliyet kulübünün transferleri ve teknik ekipleriyle uzun yıllardır sürdürdüğü köklü geleneğinden açık bir kopuşu temsil ediyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Real Madrid, bu yaz ilk özel karşılama törenini düzenledi ve törenin baş aktörü, 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza atan Mourinho oldu. Ancak kulüp, etkinliği geleneksel biçimde sunmadı; kendi televizyon kanalı aracılığıyla imza töreninin görüntülerini yayınlamakla yetindi ve ne bir basın toplantısı düzenledi ne de basın mensuplarına Portekizli teknik adamı dinleme fırsatı tanıdı.

Bu tarz, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in bu yaz yeni gelenlerin tanıtım biçimini değiştirme kararı kapsamında geliyor. Pérez, kitlesel tanıtım törenleri düzenlemek yerine özel törenlerle yetinmeye karar verdi; bu da kulübün son yıllarda alışkın olmadığı bir gelişme oldu.

Büyük transferler genellikle Santiago Bernabéu Stadı'nda taraftarlar tarafından karşılanırdı; özellikle dünya çapında isimler söz konusu olduğunda. Nitekim iki yıl önce Kylian Mbappé'de de böyle olmuş, kulüp Fransız yıldızın gelişini kutlamak için stadın kapılarını taraftarlara açmıştı.

Ancak bu kez aynı manzara, aralarında Yan Diomande ve Marc Cucurella'nın da bulunduğu Real Madrid'in yeni transferlerinde tekrarlanmayacak. Oysa raporlara göre Diomande, kulübün bu yazki en dikkat çekici transferlerinden biri ve Eden Hazard transferi dışında takım tarihinin en pahalı transferi sayılıyor.

Pérez yönetimi, yeni politikayı Mourinho'nun gelişinden itibaren uygulamayı seçti. Portekizli teknik adam, başkanın son seçimleri kazanmasının ve takım kadrosunda bir dizi değişiklik yapmasının ardından spor projesini yönetmek üzere Real Madrid'e döndü. Böylece Mourinho, kulübün bu yeni tanıtım tarzına tabi tutulan ilk büyük isim oldu.

Mourinho, tanıtım töreni sırasında herhangi bir açıklamada bulunmadı; etkinlik, Real Madrid'in sosyal medyadaki resmi hesaplarında da net bir biçimde yer almadı. Bu durum, "Sport" gazetesini basın ve taraftar katılımının yokluğuna atıfla etkinliği "hayalet tanıtım" olarak nitelendirmeye itti.

Böylece Real Madrid taraftarları ve basın, Mourinho'yu takımın teknik direktörü sıfatıyla ilk kez konuşurken duymak için 21 Ağustos Cuma gününe kadar beklemek zorunda kalacak. Bu, İspanya La Liga'da Espanyol ile oynanacak açılış maçının öncesindeki basın toplantısında gerçekleşecek.