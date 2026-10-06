İngiltere Milli Takımı, salı akşamı Wembley Stadyumu'nda konuk ettiği Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nı 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında kolay bir galibiyet elde etti. İngiltere, aynı rakibi birkaç gün önce kendi sahasında 2-0 yendikten sonra zaferini tekrarlamış oldu.

İngiltere, fiziksel açıdan sakin bir maç ortaya koydu ancak rakip kalesine ulaştığında etkiliydi. Gecenin öne çıkan ismi, iki gol atan ve ilk gole de yol açan tehlikeyi yaratan Harry Kane oldu. Kane, ülkesinin milli takımındaki hücum önemini bir kez daha teyit etti.

İngiltere, maça ilk dakikalardan itibaren belirgin bir üstünlükle başladı ve ev sahibi ekip karşılaşmanın büyük bölümünde topa hâkimiyetini sürdürdü. Sürekli baskı ve hücum hareketleriyle Çek savunmasını aralıksız biçimde sınadı.

Buna karşılık Çek Cumhuriyeti Milli Takımı, ev sahibiyle boy ölçüşmekten aciz göründü. İngiltere'nin topa sahip olması ve aralıksız baskısı, maçın büyük bölümünü konuk takımın bölgelerinde geçirmesine yol açarken Çekler kendi oyunlarını dayatamadı ve İngiltere kalesini yeterince tehdit edemedi.

İngiltere'nin öne geçiren golü 27. dakikada geldi. Harry Kane'in ceza sahasına gönderdiği ortaya müdahale etmeye çalışan Vladimir Souval, topu yanlışlıkla kendi kalesine çevirince ev sahibi ekip üstünlüğü yakaladı.

İngiltere golden sonra geri çekilmedi, aksine üstünlüğünü artırmak için baskısını sürdürdü. Bu da ilk yarının sonlarında gerçekleşti. 40. dakikada bizzat sahneye çıkan Harry Kane, Morgan Rogers'ın yerden gelen isabetli ortasını değerlendirerek tek dokunuşla ağlara gönderdi ve ülkesinin üstünlüğünü ikiye katladı.









İkinci yarıda İngiltere, fazla çaba harcamaya gerek kalmadan oyunun gidişatına hâkim olmaya devam etti. Çek Cumhuriyeti ise hücumdaki sıkıntısını sürdürdü ve ev sahibinin kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı.

Harry Kane, 75. dakikada kişisel performansını tamamlamak için yeniden sahneye çıktı. Lewis Hall'un ortasına yükselerek sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Kane, İngiltere'nin üçüncü, kendisinin ise maçtaki ikinci golünü kaydederek karşılaşmayı pratikte ev sahibi lehine çözdü.

Bu galibiyetle İngiltere puanını 9'a yükselterek grup sıralamasında, tam puanla (12 puan) lider olan İspanya'nın arkasında ikinci sıraya yerleşti. Çek Cumhuriyeti ise üst üste dördüncü yenilgisini alarak şu ana kadar puansız kaldı.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi. İngiltere ise üçüncü sıradaki Hırvatistan'ın 6 puan önüne geçerek ve grup aşamasının bitmesine yalnızca iki maç kala neredeyse turu geçmiş sayıldı. Ayrıca İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 yendikten sonra bu takıma karşı ikili averaj üstünlüğüne de sahip.







