Barcelona, ev sahibi Valencia'yı Mestalla Stadı'nda 35 dereceyi aşan bir sıcaklıkta 5-0 mağlup ederek İspanya Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Katalan ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini alarak sicilini tertemiz tuttu ve puan tablosunun tek başına lideri oldu.

Bu galibiyet, Rayo Vallecano'yu 5-2 ezmelerinin üzerinden birkaç gün sonra geldi ve Barcelona sezon başından beri sahip olduğu hücum gücünü teyit etti. Katalan ekibinin lige Elche'yi 5-0 yenerek başladığını da hatırlatalım.

Hansi Flick, katılımını çevreleyen şüphelere rağmen Lamine Yamal'a ilk 11'de yer verdi; hücum hattında yanına Anthony Gordon ve Raphinha'yı koydu. Rodri ise takımın forması altında ilk kez maça ilk 11'de başladı.

Barcelona üstünlüğünü kurmak için uzun süre beklemedi; Lamine Yamal 4. dakikada ceza sahası dışından ayağının dış cephesiyle çektiği harika bir vuruşla skoru açtı. 3 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bu, aralıksız Katalan baskısı altındaki Valencia'ya nefes alma fırsatı verdi.

Bir dizi hücumun ardından Fermin Lopez, 22. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir vuruş çıkararak Barcelona'nın farkını ikiye çıkardı ve bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Valencia ise Danjuma aracılığıyla farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Joan Garcia 33. dakikada onun şutunu ustalıkla kurtardı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Barcelona rakibine geri dönüş için hiçbir fırsat tanımadı ve Raphinha 50. dakikada üçüncü golü ekledi. Katalan ekibi maçın gidişatına mutlak hâkimiyetini sürdürerek ev sahibinin çilesini artırdı.

Ardından dördüncü golü ekleme sırası Pedri'ye geldi. Daha sonra Lamine Yamal geri dönerek beşinci golle gol şölenini noktaladı ve İspanyol kanat oyuncusunun dikkat çekici şekilde parladığı yeni bir gecede kişisel ikili golüne ulaştı.

Bu büyük galibiyetle Barcelona, 4 maçta 4 galibiyet elde ederek kusursuz başlangıcını sürdürdü. Valencia ise maçın büyük bölümünde konuğuna ayak uyduramayacak durumdaydı. Böylece Blaugrana, Mestalla'dan liderliğini pekiştiren geniş çaplı bir galibiyetle ayrıldı ve İspanya Ligi şampiyonluğunu koruma arzusunu erkenden ortaya koydu.