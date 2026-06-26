Video: "Haksızlığa uğruyor"... Hüseyin Abdülghani, İspanya'nın hatalarına rağmen Donis'i savunuyor

Suudi futbol efsanesi Hüseyin Abdülghani, İspanya milli takımı karşısında alınan ağır yenilginin sorumluluğunun büyük kısmını üstlendiğini kabul etmesine rağmen, milli takımın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’i savundu.

Donis, geçen Pazar günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan milli takımının İspanya'ya 4-0 yenilmesinin ardından büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Abdulghani, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bay Donis’i yaptığı iş üzerinden yargılamak haksızlık olur; bunu Uruguay maçından sonra da söylemiştim, oysa mükemmel bir performans sergilemiş ve berabere kalmıştık.”

Şöyle devam etti: “Turnuvadan kısa bir süre önce gelen bir teknik direktörü yargılamak çok zor. Elinden geleni yapıyor ve çalışmalarının meyveleri şimdiden görülmeye başladı.”

Ancak şu eklemeyi yaptı: “İspanya maçı bir istisnaydı; maça yanlış bir başlangıç yaptı, yanlış bir kadro kurdu ve oyuncuları yanlış bir şekilde sahaya sürdü; bu nedenle kötü performansın büyük bir kısmının sorumluluğu kendisine aitti.”

Donis, kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alınan Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın yerine geçen Nisan ayından bu yana Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçti. Dünya Kupası’nın ilk iki turunda Yeşiller’i Uruguay ile 1-1 berabere kalmaya götürdü, ardından İspanya’ya 0-4 yenildi.

Yunan teknik direktör, Suudi Arabistan milli takımıyla grup aşamasının son maçını birazdan, ABD’nin Houston kentindeki “NRG” Stadyumu’nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacak. Takımın 32’li tura yükselebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor. Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın birer puan gerisindeyken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.