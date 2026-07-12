Bir hakem uzmanı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Norveç-İngiltere maçının, karşılaşma sırasında yaşanan bir olayın doğrulanması halinde yeniden oynanması gerektiğini vurguladı.

Norveçli oyuncular, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında Jude Bellingham'ın attığı ve İngiltere'ye 1-1 beraberliği getiren golün ardından Fransız hakem Clément Turpin'e itirazda bulundu.

Kaleci Orian Niland'ın yaptığı ve Bellingham'ın golüne yol açan oyunun başlangıcı olan kale vuruşunun görüntüleri, topun İngiltere'nin orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ın önüne düşmeden önce aniden yön değiştirdiğini gösterdi.

Oyun kurallarına göre, bu durumun oyunun durdurulmasına ve topun serbest bırakılmasıyla yeniden başlamasına yol açması gerekirdi; ancak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), resmi bir açıklamada, topun içine yerleştirilmiş sensörün – ki bu teknoloji, turnuvanın önceki eleme turlarında Hırvatistan’ın Portekiz’e karşı kaybettiği maçta bir golün iptal edilmesinde de kullanılmıştı – topun tel ile temas ettiğine dair herhangi bir işaret olmadığını gösterdiğini açıkladı.

Hakemlik uzmanı Fahd El-Merdasi ise televizyon açıklamalarında şunları söyledi: “FIFA, açıklamasında Bellingham’ın Norveç kalesine attığı gol anında topun sensörünün ağa temasını tespit etmediğini belirtti… Ancak bu sensörde bir arıza varsa maçın tekrarlanması gerekir.”

Ve şöyle devam etti: “Bu, hiçbir maçta görmek istemediğimiz zor bir durum, ancak sensör arızalıysa maçın tekrar oynanması gerekir.”







