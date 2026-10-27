Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Hadji, Kooora'nın hakemlerin Fas'a kayırmacılık yaptığı yönündeki iddialara dair sorusuna muğlak bir yanıt verdi.

Fas Milli Takımı, bu yılın başında ev sahipliği yapılan 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal karşısında finale yükseldi; ancak ünlü davada Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"ın kararı beklenirken kıtanın şampiyonunun kimliği hâlâ bilinmiyor.

Turnuva boyunca hakemlerin ev sahibini kayırdığı yönünde iddialar gündeme geldi ve bu iddialar, Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'nın maçın normal süresinin son dakikalarında Fas lehine penaltı kararı vermesinin ardından Senegalli oyuncuların itiraz etmesiyle finalde daha da şiddetlendi.

Senegal Milli Takımı'nın oyuncuları hakem kararını protesto ederek sahayı terk etti; bu durum daha sonra henüz sonuçlanmamış bir krize yol açtı.

Bu iddialara ilişkin kendisine sorulan soruya Hadji kesin bir yanıt vermedi; yalnızca Fas Milli Takımı'nın sahadaki gücüne dikkat çekmek ve kıta hakemlerinin seviyesinin yükseltilmesini talep etmekle yetindi.

Fas Milli Takımı'nın efsanesi, Kooora'ya daha sonra yayımlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Senegal Milli Takımı çok çok güçlü ve Afrika Kupası'nı sahada kazanmayı diliyorduk, ancak final maçından önce Nijerya, Mali ve Kamerun gibi güçlü milli takımlara karşı da oynadık, dolayısıyla finale giden yol zordu."

Şunları ekledi: "Fas Milli Takımı güçlüydü ve final maçında yaşanan sorundan önce yüksek bir performans sergileyerek sahada tüm rakiplerini geçti."

Hadji bu konudaki açıklamalarını şöyle tamamladı: "Afrikalı hakemlerin de oyuncular gibi yüksek seviyede olmasını diliyorum; Afrika milli takımları ve oyuncular harika seviyedeyken kıtadaki hakemliğin seviyesiz olması kabul edilemez."

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