Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan maçta yaşanan garip bir pozisyon nedeniyle tartışma yarattı.

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Al Nassr, bugün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının beşinci haftasında Al Sadd'ı konuk etti.

Al Nassr, Al Sadd karşısında 2-1 öndeyken Ronaldo, ceza sahası içinde engellendiğini öne sürerek yeni bir penaltı talep etti.

Ancak Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh, Ronaldo'nun itirazlarını kabul etmedi ve yardımcı hakemden gelen işaret üzerine ofsayta düştüğü gerekçesiyle Portekizli oyuncunun aleyhine endirekt serbest vuruş verdi.

Yardımcı hakemin işareti Portekizli yıldızı çileden çıkardı. Ronaldo, elini gözlerine kapatıp ardından ofsayt işareti yaparak yardımcı hakemle alay etti ve onun hiçbir şey görmeden ofsayt bayrağını kaldırdığını ima etti.

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Bu görüntü, Al Nassr taraftarlarında Ronaldo'nun oyunun unsurlarından biriyle alay ettiği gerekçesiyle ceza alabileceği endişesine yol açtı. Böyle bir ceza, Portekizli yıldızın Asya turnuvasında önümüzdeki bazı maçları kaçırması anlamına gelebilir.

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Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasında 4 maçı kaldı: BAE ekipleri Al Wasl ve Shabab Al Ahli ile Katar ekipleri Al Gharafa ve Al Shamal.

Ronaldo, Al Sadd maçında Al Nassr'ın ilk golünü kaydetmişti. Portekizli yıldız, 12. dakikada ceza sahası içinde engellenerek kendi kazandırdığı penaltıyı 13. dakikada kaleci Meshaal Barsham'ın sağına sert bir vuruşla gole çevirdi.

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Portekizli yıldız bu golle, bu sezonun başından beri Al Nassr formasıyla penaltı atışlarında peşini bırakmayan laneti kırdı.

Ronaldo, geçen cuma günü ezeli rakip Al Ahli ile oynanan ve Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen derbide penaltı kaçırmıştı. Al Nassr o maçtan 1-3'lük yenilgiyle ayrılmıştı.

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İstatistik platformu "Opta"ya göre Ronaldo, bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli oyuncu daha önce 20 Ekim'de Neom'u 1-0 yendikleri maçta kaleci Marcin Bułka karşısında bir penaltıyı gole çevirememişti.

Bu sayı, Ronaldo'nun geçen sezon Roshn Suudi Ligi'nde kaçırdığı toplam penaltı sayısına eşit. Portekizli yıldız geçen sezon 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

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Ayrıca Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Suudi Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltıyı gole çeviremedi.

Ronaldo'nun Roshn Suudi Ligi'nde Al Nassr formasıyla penaltıdan attığı son gol, 3 Nisan'da Al Najma'nın 5-2 yenildiği maça uzanıyor. Portekizli yıldız, penaltıdan gol sevincini bu kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yeniden yaşadı.

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Portekizli yıldızın attığı gol onun için tarihi bir anlam taşıdı, zira bu gol onu Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki tüm zamanların en golcü oyuncusu yaptı.

Ronaldo, Al Nassr formasıyla AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki gol sayısını 17'ye çıkararak, turnuvada Al Nassr adına 16 gol atan Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'ı geride bıraktı.

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Madeiralı yıldız ayrıca kariyerindeki gol sayısını 987'ye yükseltti ve futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk oyuncu olmasına yalnızca 13 gol kaldı.