Video: Hakem yorumu… Lautaro Martínez’in golü, Messi’ye yapılan faul nedeniyle iptal edilmeli miydi?

Dün Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in İngiltere kalesine attığı ikinci gol, özellikle de bu golün Arjantin'e finale yükselme biletini kazandırması nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı.

Özellikle sosyal medyada pek çok kişi, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin İngiltere oyuncusu Jed Spence'e yaptığı müdahale sırasında bir faul olduğu gerekçesiyle golün iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Messi, 92. dakikada muhteşem bir orta gönderdi; Lautaro Martínez bu topa yükseldi ve kafayla golü attı, böylece Arjantin'e önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçına çıkma hakkı kazandırdı.









Hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağı, "X" hesabından şu açıklamayı yaptı: "Lautaro'nun golünden önce Messi'nin Spence'e faulü var mıydı? Cevap: Hayır."

Ağ, şöyle devam etti: “Bazı görüntülerde ayakla ezme varmış gibi görünse de, böyle bir hareket gerçekleşmedi.”

Ağ, şu şekilde sonlandırdı: "Aslında Spence, karşı bacağı olan sol bacağında kramp şikayetinde bulunuyor."





Hatırlanacağı üzere, Messi'nin asistiyle gelen ilk golün geçerliliği konusunda şüpheler vardı. Messi, ceza sahası sınırında Enzo Fernández'e pas vermiş ve Fernández'in attığı füze gibi şut ağları sarsmıştı.

Bazıları, Messi’nin belirleyici pası almadan önce ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia etse de, “Archivo VAR” bunu yalanladı.

Kanal, “Arjantinli yıldız, neredeyse tüm İngiliz savunma oyuncularından kaleye daha uzaktaydı… Çim çizgilerine bakıp Messi’nin bunlardan birine ne kadar yakın olduğunu görmek yeterli” dedi.



