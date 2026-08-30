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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Hakem yorumu Bellingham'ın Malaga karşısındaki golüne dair tartışmayı sonlandırdı

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Bellingham
İspanya
İngiltere

Malaga oyuncuları golün iptalini talep etti

Jude Bellingham, Real Madrid'in bugün Santiago Bernabeu'da Malaga karşısında oynadığı İspanya Ligi maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Gol 19. dakikada geldi; Bellingham etkileyici bir çıkışla Malaga savunmasını yardı ve güçlü bir şutla topu ağlara gönderdi.

Malaga oyuncuları, pozisyonun başında Bellingham'a faul çalınmasını isteyerek itiraz etti, ancak hakem golü geçerli saydı.

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Hakem kararlarında uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağının hesabına göre, hakemin kararı doğruydu.

Ağ şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid'in ilk golünde Bellingham'a önceden bir faul var mıydı? Hayır."

Ve devam etti: "İngiliz oyuncu, top mücadelesini kaybedince kendini yere bırakan Angel Recio'nun göğsüne elini koyuyor."

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Ve şöyle bitirdi: "Pozisyona çok yakın olan hakem Martinez Munuera, cezayı hak eden bir şey görmedi."




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