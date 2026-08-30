Video: Hakem yorumu Bellingham'ın Malaga karşısındaki golüne dair tartışmayı sonlandırdı

Jude Bellingham, Real Madrid'in bugün Santiago Bernabeu'da Malaga karşısında oynadığı İspanya Ligi maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Gol 19. dakikada geldi; Bellingham etkileyici bir çıkışla Malaga savunmasını yardı ve güçlü bir şutla topu ağlara gönderdi.

Malaga oyuncuları, pozisyonun başında Bellingham'a faul çalınmasını isteyerek itiraz etti, ancak hakem golü geçerli saydı.

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Hakem kararlarında uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağının hesabına göre, hakemin kararı doğruydu.

Ağ şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid'in ilk golünde Bellingham'a önceden bir faul var mıydı? Hayır."

Ve devam etti: "İngiliz oyuncu, top mücadelesini kaybedince kendini yere bırakan Angel Recio'nun göğsüne elini koyuyor."

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Ve şöyle bitirdi: "Pozisyona çok yakın olan hakem Martinez Munuera, cezayı hak eden bir şey görmedi."











