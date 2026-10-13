Zeaim ikili ile kazandı

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Video yardımcı hakem teknolojisi, Katar ekibi El Sadd'ı, bugün salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan Hilal maçında üçüncü golü yeme olasılığından kurtardı.

80. dakikada El Sadd oyuncusu Boualem Khoukhi, topu kendi ceza sahası içinden uzaklaştırdı ancak ayağı, yere düşen Hilal oyuncusu Theo Hernandez'in kafasına çarptı.

Japon hakem Yusuke Araki, El Sadd oyuncularının itirazları arasında penaltı noktasını gösterdi, ancak video yardımcı hakem teknolojisine başvurduktan sonra penaltı kararını iptal etti.









El Cezire gazetesinin hakem yorumcusu, eski uluslararası hakem Saad el-Kesiri konuyla ilgili şöyle konuştu: "80. dakikada Hilal forveti için verilen penaltının video yardımcı hakem teknolojisine başvurulduktan sonra iptal edilmesi doğru bir karar."

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Şöyle devam etti: "El Sadd savunmacısı, forvetle teması öncesinde topa dokunmayı başardı ve oyunun devam etmesi doğru bir karar."

Maçın, Ollie Watkins (40. dk) ve Ruben Neves'in (65. dk, penaltıdan) golleriyle Hilal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdiğini hatırlatalım.







