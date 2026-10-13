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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Video: Hakem uzmanı yanıtlıyor: Hilal, Sed karşısında ikinci bir penaltıdan mahrum mu bırakıldı?

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  Video yardımcı hakem teknolojisi, Katar ekibi El Sadd'ı, bugün salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan Hilal maçında üçüncü golü yeme olasılığından kurtardı.

80. dakikada El Sadd oyuncusu Boualem Khoukhi, topu kendi ceza sahası içinden uzaklaştırdı ancak ayağı, yere düşen Hilal oyuncusu Theo Hernandez'in kafasına çarptı.

Japon hakem Yusuke Araki, El Sadd oyuncularının itirazları arasında penaltı noktasını gösterdi, ancak video yardımcı hakem teknolojisine başvurduktan sonra penaltı kararını iptal etti.



El Cezire gazetesinin hakem yorumcusu, eski uluslararası hakem Saad el-Kesiri konuyla ilgili şöyle konuştu: "80. dakikada Hilal forveti için verilen penaltının video yardımcı hakem teknolojisine başvurulduktan sonra iptal edilmesi doğru bir karar."

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Şöyle devam etti: "El Sadd savunmacısı, forvetle teması öncesinde topa dokunmayı başardı ve oyunun devam etmesi doğru bir karar."

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ALR

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16 Eki 2026

HIL

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ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

18 Eki 2026

ADS

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Maçın, Ollie Watkins (40. dk) ve Ruben Neves'in (65. dk, penaltıdan) golleriyle Hilal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdiğini hatırlatalım.



2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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