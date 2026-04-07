Video: Hakem uzmanı yanıtlıyor... Al-Ahli, Ceramica Cleopatra karşısında penaltı hak etti mi?

Eski uluslararası hakem Mahmoud El-Banna, bu Salı akşamı Mısır Ligi'nde oynanan Al-Ahly ile Ceramica Cleopatra arasındaki maçtaki tartışmalı pozisyon hakkında görüşlerini açıkladı.

Al-Ahly, Mısır Ligi şampiyonluk turunun ilk haftasında Salı günü Al-Mokawloon Al-Arab Stadyumu'nda Seramika Kleopatra ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Uzatma dakikalarında, Al Ahly'nin Seramika oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı talebinde bulunmasının ardından büyük bir hakem tartışması yaşandı. Video teknolojisi devreye sokuldu ve maçı yöneten hakem Mahmoud Wafa, pozisyonu izledikten sonra penaltı olmadığını teyit etti.

Karar büyük bir öfkeye yol açtı ve Al Ahly oyuncuları maçın bitiş düdüğü çalındıktan sonra hakeme şiddetle itiraz etti, bunun üzerine hakem polis eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Mahmud El-Banna ise Modern mti TV'ye yaptığı açıklamada, hakem Mahmud Wafa'nın başlangıçta herhangi bir şey kaydetmediğini ve video teknolojisi tarafından oyunu izlemesi için çağrıldığını söyledi.

Devamında, "Hakeme kalenin arkasından bir açı gösterdim, bu aldatıcı bir açıydı, elin vücuda yakın olup olmadığını belirleyemedi" dedi.

"En net açı ofsayt açısıydı ve bu açı, oyuncunun elini geriye çekerek topu kaçırmaya çalıştığını, elin vücudu büyütmek için yana doğru bir hareket yapmadığını gösterdi" diye devam etti.

Mahmoud El-Banna sözlerini şöyle bitirdi: "Dolayısıyla, oyuncunun topa dokunmaktan kaçınmaya çalıştığı için penaltı kararı vermemesi doğruydu ve bu noktada hakemin nihai kararı doğruydu."

