Bir hakem uzmanı, Hilal'in geleneksel ezeli rakibi Ittihad'a karşı oynanan Klasiko maçında iptal edilen golün geçerliliği hakkındaki tartışmayı sonlandırdı.

Hilal, bugün cumartesi günü ezeli rakibi Ittihad'ı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında ağırladı.

İlk yarının uzatma dakikalarının ikinci dakikasında İngiliz forvet Ollie Watkins, bir ortayı ağlara göndererek Hilal adına bir gol kaydetti.

Suudi hakem Halid el-Tureys golü başlangıçta normal şekilde geçerli saydı, ancak ardından video teknolojisine başvurarak Watkins'in golü eliyle kaydettiği gerekçesiyle kararını iptal etti.

Hakem uzmanı Saad el-Kahtani, topun ağlara girmeden önce İngiliz forvetin eline değdiğini doğrulayarak maç hakeminin golü iptal etme kararını destekledi.

El-Kahtani, Suudi "El-Cezire" gazetesine yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Hilal'in forvetinin 45+3. dakikada attığı golün iptali, video teknolojisine başvurulmasının ardından hakemin verdiği doğru bir karar; Hilal'in forveti topu eliyle oynadı."

Hatırlatmak gerekirse, Watkins golü skor Hilal'in 2-1 önde olduğunu gösterirken kaydetti; bu da ilk yarıyı üç gol farkıyla önde kapatacağı ve ikinci yarıda Ittihad için işlerin zorlaşacağı anlamına geliyordu.