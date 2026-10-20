İspanya Futbol Federasyonu Hakemler Teknik Komitesi, La Liga'daki son Barcelona maçında Real Betis'in golünün iptal edilmesi kararına ilişkin görüşünü açıkladı.

"İnceleme Zamanı" programında seçilen görüntüler arasında, geçtiğimiz cumartesi La Cartuja Stadı'ndaki en tartışmalı pozisyon da yer aldı: Real Betis oyuncusu Lo Celso'nun, Cucho Hernández'in daha önceki el teması rağmen Barcelona filelerine gönderdiği gol.

Hakem Ricardo de Burgos, sahada el temasını fark etmedi ve Del Cerro Grande, pozisyonu ekrandan incelemesi için kendisini uyardı.



İnceleme sonrası hakem, Hernández'in kolunu kullandığına ve tekrarda ihlalin açık olduğuna karar verdi; Hakemler Teknik Komitesi de golün iptalini destekledi.

Komitenin yayımladığı video şu soruyla başladı: "Real Betis'in golü, Cucho Hernández'in el teması nedeniyle doğru bir şekilde mi iptal edildi?".

Video önce pozisyonun tam akışını gösteriyor, ardından ayrıntılı bir şekilde analiz ediyor ve Betis oyuncusunun kolunu topa doğru kasıtlı bir şekilde hareket ettirdiği, atağın devam ettiği ve Lo Celso'nun golü kaydettiği sonucuna varıyor.







