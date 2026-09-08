İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi, Real Madrid'in Real Betis'e tek golle mağlup olmasının ardından patlak veren tartışmaların ardından, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'ya yanıt verdi.

Mourinho, dün pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Real Madrid ile Real Betis maçında video yardımcı hakem teknolojisinden (VAR) sorumlu hakem Iglesias Villanueva'yı eleştirerek şu soruyu sordu: "Betis aleyhine verilen penaltı neden tekrarlanmadı? Video yardımcı hakem teknolojisi kuralları bilmediği için mi? Yoksa istemediği için mi?"

Mbappe, Real Madrid'in penaltısını harcamış, Real Madrid ise Betis oyuncularından birinin kullanımdan önce ceza sahasına girmesi gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasını talep etmiş ancak hakem bu talebe yanıt vermemişti.

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Hakem Teknik Komitesi, bu haftaya ait hakem kararlarını "İnceleme Zamanı" programında analiz ederken şunları söyledi: "Mbappe penaltıyı kullanıyor, Valles topu çeliyor; ardından Bartra sekten topa hamle yaparak topu kornere uzaklaştırıyor. Topa vurulduğu anda Bartra'nın ayaklarından biri havadaydı, diğeri ise yere temas ediyordu."

Komite, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun kararına ilişkin şunları ekledi: "Penaltı kullanılırken oyuncu havadaysa, konumu ayakları yere temas etmiş olsaydı bulunacakları öngörülen duruma göre belirlenir. 'Havada' kuralı yalnızca vücudun tamamı yerden yükseldiğinde uygulanır."

Bu nedenle komite, video yardımcı hakem teknolojisinin (VAR) penaltının tekrar kullanılmasını istememekte haklı olduğunu değerlendiriyor: "Bartra havada değildi çünkü ayaklarından biri yere temas ediyordu. Ayrıca ceza yayına da basmadı. Bartra herhangi bir ihlalde bulunmadı. Penaltının tekrar kullanılmaması gerekiyor. Bu, hakemin ve video yardımcı hakem teknolojisinin doğru kararıdır."







