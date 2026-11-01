Video: Hakem tartışması galibiyeye gölge düşürdü, Real Madrid Racing karşısında 45 dakikalık sihirle yetindi

Real Madrid, İspanya Ligi kapsamında "El Sardinero" stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek hak ettiği galibiyeti elde etti. Madrid ekibi böylece galibiyet serisini sürdürdü, lider Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirdi ve puan tablosundaki üçüncülük konumunu pekiştirdi.

José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın Alaves karşısında 6-1'lik geniş kapsamlı bir galibiyet aldığını gördükten sonra, üst üste altıncı galibiyetini hedefleyerek sahaya çıktı.

Madrid ekibi, kalede Thibaut Courtois ile birlikte 4-2-3-1 düzenine başvurdu; hücum dörtlüsünde ise Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande ve Kylian Mbappé yer aldı.

Real Madrid daha ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü eline aldı ve 11. dakikada skoru açmayı başardı. Diomande'nin pasından yararlanan Mbappé ceza sahası içinde ilerledi, ardından Prati'nin müdahalesiyle düşürüldü ve hakem (tartışmalı) bir penaltı kararı verdi. Fransız yıldız, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Aguirrezabala'nın sağına göndererek penaltıyı başarıyla kullandı.

Racing Santander beraberliği hızla yakalamaya çok yaklaştı, ancak Courtois 13. dakikada Iker Luque'nin şutunu ustalıkla önleyerek ev sahibi takımı maça dönme fırsatından mahrum bıraktı. Ardından Real Madrid 22. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mbappé'nin pasıyla başlayan ve ardından Arda Güler'in topuyla devam eden toplu bir atağı sonlandıran Jude Bellingham, isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi takımın çilesi devam etti; Álvaro Mantilla sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Ardından Diomande 36. dakikada üçüncü darbeyi vurdu. Güler'in kullandığı kornerde Racing savunmasının topu uzaklaştırmasının ardından topa ulaşan Diomande, ceza sahası dışından füze gibi bir şutla topu kalenin sağ üst köşesine gönderdi.

Madrid ikinci yarıda geriledi

Devre arasının ardından Real Madrid üstünlüğünü sürdürdü, ancak ilk yarıda gösterdiği hücum atağının aynısını koruyamadı. Racing Santander ise rakibinin gerilemesinden yararlanmaya ve farkı azaltmanın yollarını aramaya çalıştı.

54. dakikada Sabiri'den yerden bir şutla tehlikeli bir girişim geldi. Ardından Mbappé 60. dakikada hızlı bir atak ve sert bir şutla karşılık verdi; top ev sahibi takımın kalesinin sol direğine çarptı. Diomande ise bir başka şutla skoru pekiştirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

75. dakikada Tchouaméni, top ceza sahası içinde eline değdiği için Real Madrid aleyhine penaltı verilmesine neredeyse neden oluyordu, ancak video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" devreye girerek kararı iptal etti; zira topun eline ulaşmadan önce Fransız oyuncunun ayağına çarptığı anlaşıldı.

Mourinho son dakikalarda Díaz, Camavinga ve Endrick'i oyuna alarak birkaç değişiklik yaptı, ancak skor değişmedi. Real Madrid karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazandı ve kendisini üçüncü sırada tutan, lider Barcelona ile arasındaki farkı yalnızca 3 puana indiren üç önemli puanı hanesine yazdırdı.