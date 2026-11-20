Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde ezeli rakip Al Nassr ile oynanan klasikte Al Ahli'nin attığı ve Arjantinli hakem Facundo Tello tarafından iptal edilen gol, büyük bir hakem tartışmasına yol açtı.

Reklam

Al Nassr, bugün cuma günü ezeli rakibi Al Ahli'nin konuğu oldu . Mücadele, Cidde'deki Alinma Stadı'nda, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maç olarak oynandı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Al Ahli'nin savunma oyuncusu Türk futbolcu Merih Demiral, başkent ekibinin kalecisi Brezilyalı Bento'nun hatalı çıkışının ardından boş kalenin önünde topla buluştu ve kafa vuruşuyla Al Nassr filelerini havalandırdı.

Ancak Arjantinli hakem Facundo Tello, golü verdikten sonra VAR'a gitti ve Al Ahli'nin orta saha oyuncusu Ziyad Al Johani'nin Bento'yu engellediği gerekçesiyle golü iptal etti.

Bu karar, Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pušić'i büyük öfkeye sürükledi. Pušić, golün geçerli olduğunu savunarak maçın hakemiyle tartışmaya girdi.

Reklam Reklam

Karar, hakem uzmanları arasında da tartışma yarattı. Bazı uzmanlar Brezilyalı kalecinin engellendiği gerekçesiyle Arjantinli hakemin kararına katılırken, diğerleri temasın olağan olduğunu ve dolayısıyla golün geçerli olduğunu düşündü.

Related Topics

Mısırlı eski hakem Mohamed Kamal Risha, Suudi Arabistan gazetesi "Al Riyadiyah"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Klasiğin hakeminin Al Ahli'nin golünü iptal etme kararı doğru."

Risha sözlerini şöyle sürdürdü: "Al Ahli oyuncusu Ziyad Al Johani, Al Nassr kalecisi Bento'nun önünü kesti ve onun topa doğru hareket etmesini engelledi."

Reklam

Ancak Suudi eski hakem Fahd Al Mirdasi bu yoruma katılmadı ve temas olmadığı gerekçesiyle golün geçerli olduğunu vurguladı.

Al Mirdasi, "MBC 1" kanalındaki "Nadeena" programının resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "31. dakikada Al Ahli'nin golünün iptal edilmesi yanlış bir karar."

Reklam

Al Mirdasi şöyle devam etti: "Al Ahli oyuncusu Ziyad Al Johani, Al Nassr kalecisi Bento Matheus'a karşı herhangi bir ihlal yapmadı. VAR hakeminin hakemi monitöre çağırması hatalı bir müdahaleydi, golün verilmesi gerekiyordu."

Heyecan ikinci yarıda da yine Türk savunmacı Merih Demiral sayesinde sürdü. Demiral, maçın 67. dakikasında takımı Al Ahli lehine penaltı kazandırdı.

Reklam

Ceza sahası içinde bir orta ile topla buluşan Demiral'e Al Nassr'ın forveti Abdullah Al Hamdan yetişmeye çalıştı, ancak Türk savunmacı yere düşerek penaltı talep etti.

Arjantinli hakem önce Al Ahli'li oyuncuların itirazlarını dikkate almadı, ardından pozisyonu yakından izlemek için VAR'a gitti ve Al Ahli lehine penaltı noktasını gösterdi.

Reklam

Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney fırsatı geri çevirmedi. Penaltının başına geçen Toney, sert vuruşunu Brezilyalı kaleci Bento'nun sağına gönderdi. Topa uzanamayan Bento'yu mağlup eden Toney, maçın 71. dakikasında Cidde ekibinin ikinci golünü kaydetti.