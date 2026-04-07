Al-Ahly, Mısır Ligi şampiyonluk turunun ilk haftasında Salı günü El-Mokawloon El-Arab Stadyumu'nda Seramica Cleopatra ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Seramica Cleopatra, 40. dakikada Fakhri Lakai'nin uzak mesafeden attığı güçlü şutla öne geçti. Kaleci Mustafa Shubair'in kurtarmaya çalıştığı top, yine de ağlara gitti.

Al-Ahly ise 82. dakikada Yasser Ibrahim'in golüyle skoru eşitledi. Ashraf Ben Sharqi'nin köşe vuruşunu topukla tamamlayarak Al-Ahly'nin savunma oyuncusuna gönderdiği top, bu oyuncu tarafından doğrudan ağlara gönderildi.

Al-Ahly, puanını 41'e yükselterek lider Zamalek'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Ceramica Cleopatra ise 39 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Uzatma dakikalarında, bir Seramika oyuncusunun elle oynama yaptığı gerekçesiyle Al-Ahly'nin penaltı talebinde bulunması üzerine büyük bir hakem tartışması yaşandı. Video teknolojisi devreye sokuldu ve maçı yöneten hakem Mahmoud Wafa, görüntüyü izledikten sonra penaltı olmadığını teyit etti.

Karar büyük bir öfkeye yol açtı ve Al Ahly oyuncuları maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakeme şiddetle itiraz etti; futbol direktörü Walid Salah El Din de aynı şekilde tepki gösterdi.

