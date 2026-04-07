Video: Hakem Komitesi, Barcelona-Atlético maçıyla ilgili tartışmaya ilişkin resmi kararını açıkladı

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Komitesi, geçtiğimiz Cumartesi günü La Liga'da oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçındaki tartışmalı olayla ilgili resmi kararını bugün Salı günü açıkladı.

Nisan ayında oynanan Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki üç maçın ilkinde, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve hakem kararları nedeniyle büyük tartışmalar yaşandı.

Atlético Madrid, Barça oyuncusu Gerard Martín'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi nedeniyle hakem Busquets Ferrer'in kararını eleştirdi ve Hakemler Teknik Komitesi'nden açıklama talep etti.

Gerard Martin topu paslamaya çalışırken topa dokundu, ancak Almada'nın ayak bileğine bastı. Hakem Busquets Ferrer bunu ciddi bir faul olarak değerlendirdi ve kırmızı kart gösterdi, ancak VAR odasından Milerro Lopez karara itiraz etti ve hakemi kararı değiştirmesi için çağırdı, ki bu da gerçekleşti.

"As" gazetesine göre, Hakem Teknik Komitesi (CTA), bugün Salı günü "Tiempo de Revisión" programında, video yardım teknolojisinin (VAR) Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki maçta Gerard Martín'in cezasını kırmızı karttan sarı karta indirmek için müdahale etmemesi gerektiğini kabul etti.

Komite ayrıca, hakem Busquets Ferrer'in Barcelona oyuncusunu oyundan atma kararında ısrar etmesi gerektiğini vurguladı.

Hakemler Teknik Komitesi, inceleme oturumu sırasında pozisyonu tekrar gözden geçirdi ve daha sonra iptal edilen kırmızı kart kararının doğru olduğunu onayladı.

Komite, "Bu, topa ilk kim dokunduğuna bakılmaksızın, ciddi bir sert oyun vakasıdır. Doğru disiplin cezası kırmızı karttır" dedi.

Komite, bu pozisyonu Real Betis ile Rayo arasındaki maçtaki bir pozisyonla karşılaştırdı ve bu pozisyonun da kırmızı kart gerektirdiğini teyit etti.

Komite, "Hakemler Teknik Komitesi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin müdahale etmemesi gerektiğini düşünüyor, çünkü saha hakeminin kararı doğruydu... Video Yardımcı Hakem'in inceleme tavsiyesi, maç sırasında doğru bir şekilde verilen kararın yanlış bir şekilde değiştirilmesine yol açtı. Hakem ilk kararına bağlı kalmalıydı" dedi.

