Video: Hafız Daracı Libyalı eleştiri fırtınasına yanıt verdi: İkiyüzlülük yapmak zorunda değilim

Cezayirli spor spikeri Hafız Dıracı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında oynanan Libya-Tunus karşılaşmasına ilişkin yorumunun ardından Libya'da kendisine yönelen eleştirilere cevap vermek için sessizliğini bozdu.

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beIN Sports spikeri, "Libya el-Ahrar" sitesine yaptığı açıklamalarda, Libya Milli Takımı'na hakaret etmeyi ya da onun iki golle kazandığı galibiyetin değerini küçümsemeyi amaçlamadığını vurguladı. Spor spikerinin, bir Arap milli takımının başka bir Arap milli takımını yenmesi durumunda sevinç ya da üzüntü duyguları göstermekle yükümlü olmadığının altını çizdi. Bu açıklama, Arap maçlarının anlatımında mesleki tarafsızlığın sınırlarına dair tartışmaların alevlendiği bir ortamda geldi.

Draci'nin bu açıklaması, Libya Spor Medyacıları Genel Sendikası'nın yayımladığı bir bildirinin ardından geldi. Sendika, Cuma akşamı Sfaks şehrindeki Tayeb Mhiri Stadı'nda oynanan maçtaki performansını eleştirmiş ve bazı ifadelerinin «Akdeniz Şövalyeleri»nin aleyhine Tunus Milli Takımı lehine bir taraflılığı yansıttığını değerlendirmişti.

Libya tarafının tutumu eleştiri yöneltmekle sınırlı kalmadı; Cezayirli spikerin beIN Sports kanallarında yorumculuktan men edilmesi ve Libya Milli Takımı'nın maçlarının bir daha kendisine verilmemesi talebine kadar uzandı. Bu da Draci'yi doğrudan bir taraftar ve medya itiraz dalgasıyla karşı karşıya bıraktı.

Cezayirli spiker, işinin doğası gereği maçları iltifat ve duygusal taraflılıktan uzak bir şekilde ele almak zorunda olduğunu açıkladı ve sırf karşılaşmanın taraflarından birinin Arap milli takımı olması nedeniyle olağanüstü bir heyecan göstermesinin talep edilmesi fikrini reddetti.

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Spikerin, bir Arap milli takımının başka bir Arap milli takımını yenmesine sevinmesinin ya da karşı tarafın yenilgisine üzülmesinin beklenemeyeceğini belirtti; çünkü temel görevinin maçın olaylarını aktarmak ve sahada olup bitenleri yorumlamak olduğunu, sesinin aidiyetleri ifade etmek ya da taraftarların beklentilerini karşılamak için bir araca dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

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Karşılaşmaların doğası arasındaki farkı açıklarken Draci, Libya Milli Takımı'nın Arap bölgesi dışındaki milli takımlara karşı oynadığı maçları örnek gösterdi ve Libya'nın Botsvana gibi bir takımla karşılaşması halinde açıkça Libya'dan yana olacağını vurguladı.

Ancak maç iki Arap milli takımı arasında olduğunda durumun değiştiğini, bu durumda birini diğerine tercih etmek ya da gerçek tutumunu yansıtmayan duygular sergilemek zorunda hissetmediğini düşünüyor.

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Draci'nin yanıtı mesleki bakış açısını açıklamakla sınırlı kalmadı; kendi tabiriyle, sırf başka bir Arap milli takımıyla karşılaştığı için takımlarının lehine iki yüzlülük, iltifat ve taraflılık göstermesini talep eden bazı taraftarlara da eleştiriler yöneltti.

Libya'nın galibiyetine sevinmediğini, Tunus'un yenilgisine de üzülmediğini vurgulayan Draci, maça ilişkin değerlendirmesinin bir takımı diğerine tercih etmekle değil, her iki tarafın sahada ortaya koyduğu oyunla ilgili olduğunu açıkladı.

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Libya Milli Takımı'nın iyi bir oyun sergilediğini ve performansının takdir edilmeyi hak ettiğini, buna karşılık Tunus Milli Takımı'nın kötü bir seviyede göründüğünü kabul etti; Libya'nın galibiyetine heyecan göstermemesinin, oyuncularının başarısını küçümsemenin bir kanıtı sayılmasını reddetti.

Krizin kökleri, Libya ve Tunus milli takımlarını Sfaks şehrindeki Tayeb Mhiri Stadı'nda bir araya getiren ve «Akdeniz Şövalyeleri»nin iki golle değerli bir galibiyet elde etmeyi başardığı karşılaşmaya dayanıyor.

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Ali Yusuf, 44. dakikada penaltıdan Libya Milli Takımı adına skoru açtı. Ardından Hamdou el-Houni 62. dakikada ikinci golü ekleyerek takımının üstünlüğünü pekiştirdi ve üç puanı garantiledi.

Libya Milli Takımı puanını üç maçta 4'e yükseltirken Tunus'un puanı 2'de kaldı. Bu sonuç, iki taraf arasındaki gelecek karşılaşmanın, elenmeme yarışı hesaplarındaki önemini artırdı.

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Libya Spor Medyacıları Genel Sendikası, anlatımın Libya Milli Takımı'nın sergilediği üstünlüğü yansıtmadığını değerlendirmiş ve tarafsızlık kuralları ile mesleki ilkelere saygı gösterilmesi gerektiğini talep etmişti. Sendika, itirazın spikerin milliyetiyle ya da duygularını ifade etme hakkıyla ilgili olmadığını, kendi deyimiyle Libya galibiyetinin değerini küçümsemeyle ilgili olduğunu vurgulamıştı.

Ayrıca taassubu kışkırtabilecek ya da Mağrip halkları arasındaki kardeşçe ilişkileri olumsuz etkileyebilecek ifadelerden kaçınılması çağrısında bulunmuştu. Draci ise yanıt olarak yorumculuk felsefesini açıklamayı ve sırf taraftarlarını memnun etmek için herhangi bir tarafa iltifat etmek zorunda olduğunu düşünmediğini vurgulamayı seçti.