Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın yeni orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Rios, takıma transfer olmasının ardından kulüp taraftarlarına duygusal bir mesaj göndererek, onlar için canını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Rios, mevcut yaz transfer döneminde Benfica'dan bir sezonluk kiralık olarak İttihad'a katıldı. Suudi kulübü oyuncunun maaşının tamamını üstlenirken, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Rios, İttihad kulübünün YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Beni, kendime ve çalışmalarıma duyduğu takdirin yanı sıra takıma sunabileceklerim nedeniyle tercih eden bu köklü kulübü temsil etme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Katılmam için beni en çok teşvik eden nedenlerden biri de insanlar, taraftarlar ve daha ben gelmeden bana sundukları destekti. Benimle anlaşılmasını istiyor ve gelmemi arzu ediyorlardı."

Şöyle ekledi: "Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağıydı. Daha ben gelmeden bana ve aileme gösterdikleri destek ve sevgi için taraftarlara çok minnettarım. Kendimi onlardan biri gibi hissettim ve beni asıl teşvik eden buydu, bundan çok mutluyum."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "İsmimin takıma katılmak için gündeme gelmesi çok önemliydi ve bana büyük bir motivasyon verdi; özellikle de tanıdığım kulüp tarihi göz önüne alındığında, bu da beni son derece motive etti."

Devam etti: "Beni İttihad'a en çok çeken şey, onun halkın takımı olmasıydı; mahalleden çıkmış bir takım. Bu beni ifade ediyor ve temsil ediyor, ister Kolombiyalı olmam açısından, ister nasıl yetiştiğime ve Brezilya'da geçirdiğim yıllara bakıldığında."

Sözlerine şunları ekledi: "Ben halktan biriyim ve insanlar benim için çok önemli. İşte beni gelmeye teşvik eden buydu; kulüp ve taraftarları tek bir bütün."

Şöyle devam etti: "Taraftarlardan büyük bir destek hissediyorum ve bu desteğe sahada sunacaklarımla, mücadele ruhuyla, her antrenmanda ve her maçta elimdeki her şeyi ortaya koyarak karşılık vereceğim. Kişiliğim bu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben asla pes etmeyen, sahada elinden gelenin tamamını veren ve takım arkadaşları ile kulüp uğruna canını feda etmeye hazır bir oyuncuyum. Yapacağım şey de bu. Sanırım insanlar beni mücadele ruhum, gücüm ve sahada gösterdiğim çabayla tanıyacak."

Rios'un, bugün cumartesi akşamı İttihad'ın yeni takımının Cidde'deki Inma Stadı'nda ezeli rakibi Nassr'ı Roshn Ligi'nin beşinci haftasında ağırlayacağı karşılaşmada İttihad formasıyla ilk kez sahaya çıkabileceği belirtiliyor.