Manchester City, bu akşam Cuma günü Selhurst Park'ta oynanan Premier Lig'in ikinci haftasında ev sahibi Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek liginin yeni sezonundaki ikinci galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, ilk haftada Bournemouth'u 2-1 yenmesinin ardından Premier Lig'deki olumlu çıkışını sürdürdü ve puanını 6'ya yükselterek geçici olarak liderliğe oturdu. Crystal Palace ise açılış maçında Everton'a 2-0 yenilmesinin ardından puansız kalarak son sırada yer aldı.





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Erling Haaland, 17. dakikada Antoine Semenyo'nun ortasına yükselip topu kafayla Dean Henderson'ın ağlarına göndererek Manchester City adına skoru açtı.

Rayan Cherki, 54. dakikada Phil Foden'ın pasından yararlanarak ceza sahasına daldı ve birden fazla savunmacıyı geçtikten sonra sol ayağıyla alt köşeye vurarak City'nin öndeliğini ikiye çıkardı.





Crystal Palace, yalnızca iki dakika sonra farkı kapattı. Jeremie Boyingo'nun kullandığı bir serbest vuruş üst direkten döndü, ardından Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya çarparak ağlara gitti ve kendi kalesine gol oldu.

Ancak Cherki, 59. dakikada Josko Gvardiol'un pasının ardından ceza sahası dışından yaptığı vuruşla hem kişisel ikinci golünü hem de Manchester City'nin üçüncü golünü kaydetti.

84. dakikada Haaland, Cherki'nin yaptığını tekrarladı ve Foden'ın atağı ile pasının ardından kaleye yakın bir noktadan yaptığı sert vuruşla hem kendi ikinci golünü hem de City'nin dördüncü golünü ekledi. Maç, konuk ekibin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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