Video: Haaland, Senegal'i mağlup etti ve Norveç'i Dünya Kupası'nın son 32 turuna taşıdı

Norveç milli takımı, grup aşamasının ikinci turunda Senegal milli takımıyla oynadığı maçta 3-2’lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek, 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna resmen katılma hakkını kazandı.

Norveç Milli Takımı, 6 puanla lider olan Fransa’nın ardından 9. grupta 4 puanla ikinci sıraya yükselirken, Senegal Milli Takımı ise puan alamayarak dördüncü sıradaki Irak ile eşit puanla üçüncü sırada yer aldı.

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Norveç'in ilk ciddi tehlikesi ilk yarının bitimine dakikalar kala geldi. Marcus Pedersen, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin yaptığı büyük hatayı değerlendirerek 43. dakikada ilk golü attı ve takımına soyunma odasına girmeden önce üstünlük sağladı.









Haaland tarihe adını yazmaya devam ediyor

İkinci yarıyla birlikte Erling Haaland, maçın yıldızı oldu. 48. dakikada, kendisini kaleyle baş başa bırakan mükemmel bir pası değerlendirerek Norveç’in ikinci golünü attı ve topu kaleci Édouard Mendy’nin ağlarına gönderdi.









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Senegal milli takımı pes etmedi; Ismaïla Sarr, 53. dakikada ülkesinin ilk golünü atarak farkı hızla azalttı ve maçı yeniden çekişmeli bir havaya taşıdı.









Ancak Haaland, 58. dakikada ceza sahası içindeki bir savunma hatasını değerlendirerek tekrar golü buldu ve hem kişisel ikinci golünü hem de Norveç milli takımının üçüncü golünü atarak, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e çıkardı.









Senegal’in geç uyanışı

Maçın son dakikalarında Senegalli milli takım maça geri dönmeye çalıştı ve Ismaïla Sarr, uzatma süresinin üçüncü dakikasında kişisel ikinci golünü ve Senegali'nin ikinci golünü attı; ancak bu gol çok geç geldi ve yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı.









Bu galibiyetle Norveç Milli Takımı, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi; Senegal ise grup aşamasının son turunda Irak ile karşılaşmadan önce şansı son derece zor bir hale geldi.